Штрафы за нарушение карантина могут уменьшить – подробности. Фото: Голос громади

https://racurs.ua/n153547-shtrafy-za-narushenie-karantina-mogut-umenshit-podrobnosti.html

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Штрафы за нарушение карантинных требований предлагают уменьшить в несколько раз народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко и Сергей Алексеев.

Основанием для регистрации законопроекта № 5372, по мнению авторов, стала статистика привлечения к ответственности за нарушение карантина.

Из-за того, что некоторые нарушения являются очень незначительными, судьи вместо штрафов назначают нарушителям предупреждения, что вообще не предусмотрено санкцией ст. 44−3 КоАП.

Поэтому народные депутаты предлагают уменьшить штрафы за нарушение карантина для физических лиц с 17 тыс. — 34 тыс. грн до 850 — 3 тыс. 400 грн, для должностных лиц — с 34 тыс. — 170 тыс. до 3 тыс. 400 — 8 тыс. 500 грн.

Также народные избранники предлагают уменьшить ответственность за пребывание в транспорте и общественных местах без маски.

Если сейчас санкция статьи предусматривает только от 170 до 255 грн, то в случае принятия законопроекта альтернативой штрафу станет предупреждение.

Занятно, что сам текст законопроекта содержит ошибку, которая, наоборот увеличивает размеры штрафов. Авторы, заменив цифры, забыли убрать слово «тысяча».

Таким образом текст проекта закона предусматривает фактически увеличение штрафов до 850 тыс. — 3 млн 400 тыс. грн для физических лиц и 3 млн 400 тыс. — 8 млн 500 тыс. грн для должностных лиц.

Народный депутат Алексей Гончаренко извинился за допущенную ошибку в тексте и сообщил, что ошибочный законопроект будет отозван и взамен ему подан новый, уже с правильными цифрами.

Напомним, новые штрафы за нарушение самоизоляции в размере от 3,4 до 8,5 тыс. грн не будут угрожать украинцам, контактировавшим с больными. За соответствующий законопроект № 4540, инициированный Минздравом, в первом чтении проголосовали 199 нардепов из 226 необходимых.