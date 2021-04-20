Российская разведка использует Даркнет для получения информации, фото:

https://racurs.ua/n153546-razvedka-rf-perehodit-v-darknet-pristanische-hakerov-torgovcev-orujiem-i-pedofilov-foto.html

Ракурс

Разведка РФ использует Даркнет — «скрытую» глобальную компьютерную сеть, доступ к которой возможен только через специальное программное обеспечение, для получения данных от информаторов.

Соответствующие данные предлагается присылать через «виртуальную приемную» Службы внешней разведки (СВР) РФ, расположенную в Даркнете. Приемная расположена в доменной зоне. onion, недоступной через обычные браузеры.

По информации российских СМИ, еще в декабре 2020 года на сайте СВР РФ в «обычном» интернете появилась кнопка Report Information, которая предоставляет информацию об адресе «приемной» в Даркнете.

Главная страница «виртуальной приемной» СВР в Даркнете содержит изображение герба СВР РФ, а также две кнопки — одна из них предназначена для регистрации новых информаторов российской разведки, другая — для тех, кто уже пользовался этим ресурсом.

После регистрации пользователю присваивается идентификатор, состоящий из пяти не связанных между собой английских слов.

Далее открывается форма для ввода и передачи информации.

Сообщение также можно дополнительно зашифровать с помощью алгоритма PGP.

Российская спецслужба рекомендует использовать для доступа к этому ресурсу интернет-браузер с поддержкой TOR (технологии сокрытия местоположения пользователя в интернете) или соответствующую операционную систему (рекомендуется Tails — вариант Linux, созданный для обеспечения приватности и анонимности).

Интересно, что рекомендованные российской разведкой средства анонимизации и шифрования (TOR и PGP) были разработаны в США, а Tails поддерживается Национальным демократическим институтом США.

Из-за своей анонимности Даркнет получил сомнительную славу как прежде очаг разнообразной нелегальной деятельности — продажи наркотиков, оружия, фальшивых документов и детской порнографии. Однако в последние годы в нем начали разворачивать свою деятельность и спецслужбы. Так, в 2019 году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало там полную копию своего сайта.

Напомним, накануне местных выборов в Украине, которые состоялись в октябре 2020 года, разоблачили хакера, который в Даркнете продавал данные об избирателях.