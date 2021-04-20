Російська розвідка використовує Даркнет для отримання інформації

https://racurs.ua/ua/n153546-rozvidka-rf-perehodyt-u-darknet-prystanysche-hakeriv-torgovciv-zbroieu-i-pedofiliv-foto.html

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Розвідка РФ використовує Даркнет — «приховану» глобальну комп’ютерну мережу, доступ до якої можливий лише через спеціальне програмне забезпечення, для отримання даних від інформаторів.

Відповідні дані пропонується надсилати через «віртуальну приймальну» Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, розташовану в Даркнеті. Приймальна розташована в доменній зоні. onion, недоступній через звичайні браузери.

За інформацією російських ЗМІ, ще в грудні 2020 року на сайті СЗР РФ у «звичайному» інтернеті з’явилася кнопка Report Information, яка надає інформацію про адресу «приймальні» у Даркнеті.

Головна сторінка «віртуальної приймальні» СЗР у Даркнеті містить зображення гербу СЗР РФ, а також дві кнопки — одна з них призначена для реєстрації нових інформаторів російської розвідки, інша — для тих, хто вже користувався цим ресурсом.

Після реєстрації користувачу присвоюється ідентифікатор, який складається з п’яти не зв’язаних між собою англійських слів.

Далі відкривається форма для введення та надсилання інформації.

Повідомлення також можна додатково зашифрувати за допомогою алгоритму PGP.

Російська спецслужба рекомендує використовувати для доступу до цього ресурсу інтернет-браузер з підтримкою TOR (технології приховування розташування користувача в інтернеті) або відповідну операційну систему (рекомендується Tails — варіант Linux, створений для забезпечення приватності та анонімності).

Цікаво, що рекомендовані російською розвідкою засоби анонімізації та шифрування (TOR та PGP) були розроблені у США, а Tails підтримується Національним демократичним інститутом США.

Через свою анонімність Даркнет отримав сумнівну славу як передусім осередок різноманітної нелегальної діяльності — продажу наркотиків, зброї, фальшивих документів та дитячої порнографії. Проте в останні роки у ньому почали розгортати свою діяльність і спецслужби. Так, у 2019 році Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США створило там повну копію свого сайту.

Нагадаємо, напередодні місцевих виборів в Україні, які відбулися в жовтні 2020 року, викрили хакера, який у Даркнеті продавав дані про виборців.