«Красная» зона карантина действует в 13 регионах, один готовится на выход — Минздрав

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Зоны карантина в Украине 20 апреля обновило Министерство здравоохранения. В ведомстве сообщили положительную новость для жителей Черновицкой области, поскольку Буковина станет третьим регионом после Ивано-Франковщины и Закарпатья, которая вскоре выйдет из «красной» зоны карантина.

Черновицкая область третья после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая вскоре выйдет из «красной» зоны карантина из-за значительного снижения эпидемиологической опасности распространения COVID-19, — информирует в Телеграм канал Минздрава «Коронавирус Инфо».

Также стабильное улучшение COVID-ситуации сейчас зафиксировано во Львовской области.

«Красная» зона карантина по состоянию на вторник действует в 13 регионах (включая Киев).

«Желтая» зона карантина — в трех областях — Херсонской, Ивано-Франковской и Закарпатской. Все остальные девять областей остаются «оранжевыми».

Отметим, что по словам первого заместителя главы Киевской горгосадминистрации Николая Поворозника, ситуация с коронавирусом в Киеве начала стабилизироваться, и чиновники не исключают, что столица вскоре может покинуть «красную» зону карантина. Решение будет приниматься в конце этой недели. Также тогда власти будут принимать решение о том, какие ограничения будут действовать на пасхальные праздники.