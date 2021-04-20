367 COVID-смертей и почти 9 тыс. новых заражений - данные Минздрава

https://racurs.ua/n153512-367-covid-smertey-i-pochti-9-tys-novyh-zarajeniy-dannye-minzdrava-infografika.html

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Коронавирус в Украине по результатам понедельника продолжает демонстрировать негативную тенденцию — по состоянию на утро 20 апреля количество смертей от COVID-19 выросло до 367. В воскресенье Министерство здравоохранения сообщало о 214 летальных случаях.

В Украине за сутки 19 апреля обнаружили 8 тыс. 940 новых случаев коронавирусной болезни (в частности, заболели 414 детей и 251 медработник) и сделали 12 тыс. 144 прививки, — написал во вторник министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в:

Киеве (892),

Харьковской области (804),

Полтавской области (725),

Одесской области (691),

Киевской области (647).

Также за минувшие сутки госпитализированы свыше 2 тыс. человек. Победили болезнь 12 тыс. 75 пациентов.

В понедельник лаборатории осуществили 77,6 тыс. тестирований методами ПЦР, ИФА и с помощью исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

За все время пандемии в Украине заболели 1,96 млн человек. Коронавирус стал причиной смерти 40,3 тыс. украинцев.