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367 COVID-смертей і майже 9 тис. інфікованих — статистика МОЗ

367 COVID-смертей і майже 9 тис. інфікованих — нові дані МОЗ (ІНФОГРАФІКА)

20 кві 2021, 08:40
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Коронавірус в Україні за результатами понеділка продовжує демонструвати негативну тенденцію — станом на ранок 20 квітня кількість смертей від COVID-19 зросла до 367. У неділю Міністерство охорони здоров’я повідомляло про 214 летальних випадків.

В Україні за добу 19 квітня виявили 8 тис. 940 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник) й зробили 12 тис. 144 щеплення, — написав у вівторок міністр охорони здоровʼя Максим Степанов у Facebook.

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у:

  • Києві (892),

  • Харківській області (804),

  • Полтавській області (725),

  • Одеській області (691),

  • Київській області (647).

Також за минулу добу госпіталізували понад 2 тис. осіб. Перемогли хворобу 12 тис. 75 пацієнтів.

У понеділок лабораторії здійснили 77,6 тис. тестувань методами ПЛР, ІФА та за допомогою досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1,96 млн осіб. Коронавірус став причиною смерті 40,3 тис. українців.

Коронавірус в Україні / РНБО


Коронавірус в Україні / РНБО

Заповненість ліжок у лікарнях / РНБО

Джерело: Ракурс


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