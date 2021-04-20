367 COVID-смертей і майже 9 тис. інфікованих — нові дані МОЗ (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n153512-367-covid-smertey-i-mayje-9-tys-infikovanyh-novi-dani-moz-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за результатами понеділка продовжує демонструвати негативну тенденцію — станом на ранок 20 квітня кількість смертей від COVID-19 зросла до 367. У неділю Міністерство охорони здоров’я повідомляло про 214 летальних випадків.
В Україні за добу 19 квітня виявили 8 тис. 940 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник) й зробили 12 тис. 144 щеплення, — написав у вівторок міністр охорони здоровʼя Максим Степанов у Facebook.
Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у:
Києві (892),
Харківській області (804),
Полтавській області (725),
Одеській області (691),
Київській області (647).
Також за минулу добу госпіталізували понад 2 тис. осіб. Перемогли хворобу 12 тис. 75 пацієнтів.
У понеділок лабораторії здійснили 77,6 тис. тестувань методами ПЛР, ІФА та за допомогою досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1,96 млн осіб. Коронавірус став причиною смерті 40,3 тис. українців.