Хто з політиків відвідав вечірку Тищенка, встановили “Схеми”

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Вечірка Миколи Тищенка під час дії карантину у Києві стала темою для розслідування журналістів «Схем», які показали фото та відео зі скандального заходу. Відомо, що святкування нардепа-«слуги» у п’ятизірковому готелі Fairmont супроводжувалося феєрверком з Труханового острова.

Також вечірку Тищенка на честь дня народження його дружини відвідали представники політсили президента Володимира Зеленського «Слуга народу», губернатор Черкас та інші.

Святкування тривало понад п’ять годин, гості перебували без захисних масок, свято супроводжувалося салютом (забороненим ще у 2019 році), — зазначила журналістка Наталія Седлецька.

За її словами, у письмовому запрошенні гостей просили «не публікувати світлини з події у день святкування та не відмічати локацію „задля комфорту та безпеки свята“».

Нагадаємо, з 5 квітня у Києві діє посилений локдаун, серед іншого заборонено проведення масових заходів, зокрема й робота ресторанів.

Раніше «слуга» Тищенко вже опинявся в епіцентру скандалу через свій ресторан «Велюр», що працював у карантин 2020 року.