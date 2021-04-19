«Слуга» Тищенко влаштував вечірку в розпал локдауна в Києві, фото — Обоз

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Микола Тищенко, один з лідерів партії влади «Слуга народу», влаштував вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Баранівської. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо цього, оскільки в Києві триває карантин, а робота закладів громадського харчування обмежена.

Тищенко влаштував святкування увечері 18 квітня в одному з київських готелів. У мережі з’явилося й відповідне відео. Захід відбувся в готелі Fairmont, біля якого зняли й автомобіль нардепа. При цьому один з помічників Тищенко зазначив, що святкування проходило вдома у Тищенко.

На святі гості не були у масках, не йшлося і про дотримання соціальної дистанції. Судячи з відео, для запрошених накрили шикарний стіл, співала співачка, у холі гостей зустрічали дівчата, одягнені в екстравагантні костюми.

Відзначимо, що Київ наразі перебуває в «червоній» зоні карантину і робота ресторанів навіть в готелях заборонена, крім ранкового часу.

Тищенко ще не прокоментував цю ситуацію. За фактом порушення карантинних вимог у готелі на столичному Подолі слідчі відкрили кримінальне провадження, повідомила прес-служба Нацполіції.

На місці події перебували правоохоронці, які встановлюють обставини інциденту. Поліція відкрила провадження після публікації відео в соціальних мережах.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) КК України.

Тищенко рік тому потрапив в інший карантинний скандал. Його ресторан «Велюр» продовжував обслуговувати віп-клієнтів у той час, коли більшість закладів харчування в Києві закрилися на весняний локдаун 2020 року.