«Слуга» Тищенко устроил вечеринку в разгар локдауна в Киеве, фото — РБК-Україна

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Николай Тищенко, один из лидеров партии власти «Слуга народа», устроил вечеринку в честь дня рождения своей жены Аллы Барановской. Полиция открыла уголовное производство, поскольку в Киеве продлили карантин, а работа учреждений общественного питания ограничена.

Тищенко устроил празднование вечером 18 апреля в одном из киевских отелей. В сети появилось и соответствующее видео. Мероприятие состоялось в отеле Fairmont, у которого заметили автомобиль нардепа. При этом один из помощников Тищенко отметил, что празднование проходило дома у Тищенко.

На празднике гости не были в масках, не соблюдалась и социальная дистанция. Судя по видео, для приглашенных накрыли шикарный стол, пела певица, в холле гостей встречали девушки, одетые в экстравагантные костюмы.

Отметим, что Киев сейчас находится в «красной» зоне карантина и работа ресторанов даже в гостиницах не допускается, за исключением утреннего времени.

Тищенко еще не прокомментировал эту ситуацию. По факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле следователи открыли уголовное производство, сообщила пресс-служба Нацполиции.

На месте происшествия находились правоохранители, которые устанавливают обстоятельства инцидента. Полиция открыла производство после публикации видео в социальных сетях.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.

Тищенко год назад попал в другой карантинный скандал. Его ресторан «Велюр» продолжал обслуживать вип-клиентов в то время, когда большинство заведений питания в Киеве закрылись на весенний локдаун 2020 года.