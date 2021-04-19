Пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Фото: uainfo.org

https://racurs.ua/n153463-obmenyatsya-plennymi-na-pashu-predlojili-boevikam-u-zelenskogo.html

Ракурс

Обмен пленными с боевиками ЛДНР на пасхальные праздники инициировали у президента Владимира Зеленского.

В Офисе президента считают, что Пасха может быть хорошим поводом для активизации усилий по обмену удерживаемыми лицами с пророссийскими террористами в формате «всех на всех». Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «ДОМ».

Мендель отметила, что власть имеет немало важных задач, а обмен пленными с ОРДЛО — одно из важнейших.

В целом есть очень много пунктов, которые нужно выполнить, и один из чрезвычайно важных — это то, что было начато в 2019 году, но этот процесс, к сожалению, сейчас заблокирован — это процесс обмена «всех на всех». Договоренность очень важна. Вспомним, что скоро Пасха, это хороший повод, чтобы возможно активизировать процесс обмена, — заявила пресс-секретарь.

Напомним, последний большой обмен между российскими боевиками и Украиной состоялся в декабре 2019 года. В декабре 2020 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что и в плену боевиков на временно оккупированных территориях находится 251 украинец.