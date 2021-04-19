Тотальная война — УЕФА отреагировал на создание Суперлиги

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Ракурс

Суперлигу Европы, новый футбольный турнир, создали 12 самых богатых футбольных клубов Европы.

«Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм» вступают в Суперлигу как клубы-основатели. Еще три команды (якобы «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Порту») могут присоединиться к ней перед стартом первого сезона, который планируется уже на август 2021 года.

Президент «Реала» Флорентино Перес возглавил Суперлигу, а Андреа Аньелли и Джоэл Глейзер стали его заместителями.

Sky Sport сообщает, что Суперлига может стартовать в августе 2021 года.

УЕФА выступила с резким официальным заявлением: эти клубы исключат из всех турниров под эгидой УЕФА, национальных лиг, а игроки, которые в них выступают, не смогут играть за свои национальные сборные. В объявлении относительно ожидаемых санкций УЕФА ссылается также на позицию по данному вопросу и Международной федерации футбола.

Клубы, связанные с новым проектом, будут исключены из домашних чемпионатов, а также турниров на международном уровне. Игроки этих команд, возможно, не смогут представлять свои сборные, — говорится в заявлении.

УЕФА попытается остановить создание нового соревнования «всеми возможными способами». Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал Суперлигу «шагом назад от 70-летней истории европейского клубного футбола».

BBC Sport сообщает, что все матчи текущих Лиги чемпионов и Лиги Европы временно отменены. Сегодня состоится заседание исполнительного комитета УЕФА в Монтре (Швейцария).

По информации СМИ, 12 клубов-основателей европейской Суперлиги получат 3,5 млрд евро. О том, что 11 топовых европейских футбольных клубов тайно обсуждали создание Суперлиги, сообщалось еще в 2018 году.