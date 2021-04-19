Ни одной COVID-прививки не сделали в шести регионах за минувшие сутки. Фото: УП

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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине — за минувшие сутки, 18 апреля, вакцинировали 1 тыс. 453 человек.

При этом в Кировоградской, Луганской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях, а также в Киеве не сделали ни одной прививки за сутки. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В целом вакцинацию проводили 45 мобильных бригад по иммунизации и 19 пунктов прививок.

Количество прививок в регионах в сутки:

Киев — 0 прививок;

Винницкая область — 60 прививок;

Волынская область — 160 прививок;

Днепропетровская область — 15 прививок;

Донецкая область — 79 прививок;

Житомирская область — 17 прививок;

Закарпатская — 10 прививок;

Запорожская область — 42 прививки;

Ивано-Франковская область — 20 прививок;

Киевская область — 216 прививок;

Кировоградская область — 0 прививок;

Луганская область — 0 прививок;

Львовская область — 169 прививок;

Николаевская область — 10 прививок;

Одесская область — 65 прививок;

Полтавская область — 59 прививок;

Ровенская область — 40 прививок;

Сумская область — 40 прививок;

Тернопольская область — 50 прививок;

Харьковская область — 345 прививок;

Херсонская область — 0 прививок;

Хмельницкая область — 0 прививок;

Черкасская область — 26 прививок;

Черновицкая область — 30 прививок;

Черниговская область — 0 прививок.

Также 18 апреля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech.

За сутки сделали 366 прививок в трех областях. Вакцинация началась в Киевской (216 прививок), Волынской (120) и Сумской (30) областях.

Кроме препарата Pfizer прививки делали вакцинами Covishield от AstraZeneca (689) и CoronaVac от Sinovac (398).

С начала кампании вакцинации в Украине первую дозу получили 450 тыс. 645 человек, полный курс вакцинации (две дозы) получили пять украинцев.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 18 апреля, зарегистрировали у 6 тыс. 506 человек. За минувшие сутки госпитализированы 2 тыс. 387 человек, летальных случаев — 214, выздоровели 5 тыс. 598 человек. Заболели 253 ребенка и 98 медработников.