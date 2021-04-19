Ни одной COVID-прививки не сделали в шести регионах за минувшие суткиhttps://racurs.ua/n153461-ni-odnoy-covid-privivki-ne-sdelali-v-shesti-regionah-za-minuvshie-sutki.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине — за минувшие сутки, 18 апреля, вакцинировали 1 тыс. 453 человек.
При этом в Кировоградской, Луганской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях, а также в Киеве не сделали ни одной прививки за сутки. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
В целом вакцинацию проводили 45 мобильных бригад по иммунизации и 19 пунктов прививок.
Количество прививок в регионах в сутки:
- Киев — 0 прививок;
- Винницкая область — 60 прививок;
- Волынская область — 160 прививок;
- Днепропетровская область — 15 прививок;
- Донецкая область — 79 прививок;
- Житомирская область — 17 прививок;
- Закарпатская — 10 прививок;
- Запорожская область — 42 прививки;
- Ивано-Франковская область — 20 прививок;
- Киевская область — 216 прививок;
- Кировоградская область — 0 прививок;
- Луганская область — 0 прививок;
- Львовская область — 169 прививок;
- Николаевская область — 10 прививок;
- Одесская область — 65 прививок;
- Полтавская область — 59 прививок;
- Ровенская область — 40 прививок;
- Сумская область — 40 прививок;
- Тернопольская область — 50 прививок;
- Харьковская область — 345 прививок;
- Херсонская область — 0 прививок;
- Хмельницкая область — 0 прививок;
- Черкасская область — 26 прививок;
- Черновицкая область — 30 прививок;
- Черниговская область — 0 прививок.
Также 18 апреля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech.
За сутки сделали 366 прививок в трех областях. Вакцинация началась в Киевской (216 прививок), Волынской (120) и Сумской (30) областях.
Кроме препарата Pfizer прививки делали вакцинами Covishield от AstraZeneca (689) и CoronaVac от Sinovac (398).
С начала кампании вакцинации в Украине первую дозу получили 450 тыс. 645 человек, полный курс вакцинации (две дозы) получили пять украинцев.
Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 18 апреля, зарегистрировали у 6 тыс. 506 человек. За минувшие сутки госпитализированы 2 тыс. 387 человек, летальных случаев — 214, выздоровели 5 тыс. 598 человек. Заболели 253 ребенка и 98 медработников.