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Ракурс
Ни одной COVID-прививки не сделали в шести регионах за минувшие сутки. Фото: УП

Ни одной COVID-прививки не сделали в шести регионах за минувшие сутки

19 апр 2021, 11:12
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Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине — за минувшие сутки, 18 апреля, вакцинировали 1 тыс. 453 человек.

При этом в Кировоградской, Луганской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях, а также в Киеве не сделали ни одной прививки за сутки. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В целом вакцинацию проводили 45 мобильных бригад по иммунизации и 19 пунктов прививок.

Количество прививок в регионах в сутки:

  • Киев — 0 прививок;
  • Винницкая область — 60 прививок;
  • Волынская область — 160 прививок;
  • Днепропетровская область — 15 прививок;
  • Донецкая область — 79 прививок;
  • Житомирская область — 17 прививок;
  • Закарпатская — 10 прививок;
  • Запорожская область — 42 прививки;
  • Ивано-Франковская область — 20 прививок;
  • Киевская область — 216 прививок;
  • Кировоградская область — 0 прививок;
  • Луганская область — 0 прививок;
  • Львовская область — 169 прививок;
  • Николаевская область — 10 прививок;
  • Одесская область — 65 прививок;
  • Полтавская область — 59 прививок;
  • Ровенская область — 40 прививок;
  • Сумская область — 40 прививок;
  • Тернопольская область — 50 прививок;
  • Харьковская область — 345 прививок;
  • Херсонская область — 0 прививок;
  • Хмельницкая область — 0 прививок;
  • Черкасская область — 26 прививок;
  • Черновицкая область — 30 прививок;
  • Черниговская область — 0 прививок.

Также 18 апреля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech.

За сутки сделали 366 прививок в трех областях. Вакцинация началась в Киевской (216 прививок), Волынской (120) и Сумской (30) областях.

Кроме препарата Pfizer прививки делали вакцинами Covishield от AstraZeneca (689) и CoronaVac от Sinovac (398).


С начала кампании вакцинации в Украине первую дозу получили 450 тыс. 645 человек, полный курс вакцинации (две дозы) получили пять украинцев.

Напомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки, 18 апреля, зарегистрировали у 6 тыс. 506 человек. За минувшие сутки госпитализированы 2 тыс. 387 человек, летальных случаев — 214, выздоровели 5 тыс. 598 человек. Заболели 253 ребенка и 98 медработников.

Источник: Ракурс


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