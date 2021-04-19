Коронавірус виявили у 6,5 тис. осіб, за неділю - понад 200 смертей

https://racurs.ua/ua/n153450-koronavirus-vyyavyly-u-6-5-tys-osib-za-nedilu-ponad-200-smertey.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 18 квітня, зареєстрували у 6 тис. 506 осіб. Для порівняння, за суботу, було виявлено понад 10 тис. нових хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За минулу добу госпіталізовано 2 тис. 387 осіб, летальних випадків — 214, одужали 5 тис. 598 осіб. Захворіли 253 дитини та 98 медпрацівників, — розповів очільник МОЗ.

Вчора лабораторії здійснили 27 тис. 488 тестувань методами ПЛР, ІФА та за допомогою експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.

За інформацією МОЗ, найбільша кількість підтверджених випадків за добу зафіксована у:

Дніпропетровській області (761),

Харківській області (622),

Львівській області (490),

Миколаївській області (461)

Києві (447).

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 953 тис. осіб. На жаль, зареєстровано 40 тис. летальних випадків.

Нагадаємо, впродовж неділі, 18 квітня, вакцину проти коронавірусу отримали 1 тис. 453 осіб. Від початку кампанії з COVID-імунізації населення було щеплено понад 450 тис. українців.