Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Як Москва шантажує Київ через висилку дипломата, розповіло МЗС

Як Москва шантажує Київ через висилку дипломата, розповіло МЗС

19 кві 2021, 08:29
999

Як Москва шантажує Київ через висилку російського дипломата, розповіли у Міністерстві закордонних справ. За словами заступника глави МЗС Євгенія Єніна, цивілізованому світу варто звикати до того, що дипломатія Кремля — це продовження діяльності спецслужб у гібридній війні.

Нам закидають, що якщо ми будемо наголошувати на оголошенні персоною нон-грата саме співробітника посольства РФ, а не одного з консульств, то вони будуть змушені оголосити персоною нон-грата співробітника нашого посольства в Москві, — розповів Єнін в ефірі каналу «Україна 24».

Раніше він заявив про намір Києва вислати старшого дипломата — одного з радників посольства Росії в Києві на прізвище Черніков. Також заступник глави зовнішньополітичного відомства України прокоментував провокацію, яку Москва влаштувала з українським дипломатом на території РФ.

За наявною у нас інформацією, відповідна людина зателефонувала нашому консулу і попросила про особисту зустріч за кавою. Після цього почала діставати з сумки якісь незрозумілі диски. Після цього наш консул лише встиг сказати: припиніть цю провокацію. І тут же був затриманий, — зазначив Єнін.


З його слів, дії РФ — це наслідок ситуації з висилкою російських дипломатів як зі США, так і з Чехії. Російська пропаганда, на думку Єніна, намагається додати до образу ворога ще й Київ.

Нагадаємо, 16 квітня ФСБ РФ на кілька годин затримала співробітника українського генконсульства в Санкт-Петербурзі. У ФСБ стверджують, що консул Сосонюк нібито збирав закриті дані про російських силовиків. Україна звинувачення заперечує і називає його затримання провокацією, оскільки всі дані, які він нібито збирав, є у відкритому доступі. Росія видала Сосонюк припис залишити країну до 21 квітня, у відповідь Україна висилає старшого дипломата посольства РФ в Києві.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів