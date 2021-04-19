Як Москва шантажує Київ через висилку дипломата, розповіло МЗС

https://racurs.ua/ua/n153449-yak-moskva-shantajuie-kyyiv-cherez-vysylku-dyplomata-rozpovilo-mzs.html

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Як Москва шантажує Київ через висилку російського дипломата, розповіли у Міністерстві закордонних справ. За словами заступника глави МЗС Євгенія Єніна, цивілізованому світу варто звикати до того, що дипломатія Кремля — це продовження діяльності спецслужб у гібридній війні.

Нам закидають, що якщо ми будемо наголошувати на оголошенні персоною нон-грата саме співробітника посольства РФ, а не одного з консульств, то вони будуть змушені оголосити персоною нон-грата співробітника нашого посольства в Москві, — розповів Єнін в ефірі каналу «Україна 24».

Раніше він заявив про намір Києва вислати старшого дипломата — одного з радників посольства Росії в Києві на прізвище Черніков. Також заступник глави зовнішньополітичного відомства України прокоментував провокацію, яку Москва влаштувала з українським дипломатом на території РФ.

За наявною у нас інформацією, відповідна людина зателефонувала нашому консулу і попросила про особисту зустріч за кавою. Після цього почала діставати з сумки якісь незрозумілі диски. Після цього наш консул лише встиг сказати: припиніть цю провокацію. І тут же був затриманий, — зазначив Єнін.



З його слів, дії РФ — це наслідок ситуації з висилкою російських дипломатів як зі США, так і з Чехії. Російська пропаганда, на думку Єніна, намагається додати до образу ворога ще й Київ.

Нагадаємо, 16 квітня ФСБ РФ на кілька годин затримала співробітника українського генконсульства в Санкт-Петербурзі. У ФСБ стверджують, що консул Сосонюк нібито збирав закриті дані про російських силовиків. Україна звинувачення заперечує і називає його затримання провокацією, оскільки всі дані, які він нібито збирав, є у відкритому доступі. Росія видала Сосонюк припис залишити країну до 21 квітня, у відповідь Україна висилає старшого дипломата посольства РФ в Києві.