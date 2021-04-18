19 квітня святкують День поезії та День святого Євтихія

Євтихій. Фото: Інльвів

https://racurs.ua/ua/n153448-19-kvitnya-svyatkuut-den-poeziyi-ta-den-svyatogo-ievtyhiya.html

Ракурс

19 квітня в Україні та світі святкують День поезії та творчого мислення та День святого Євтихія. У цей день заведено проводити спеціальні навчальні заходи в школах, що покликані розвинути в учнів творчі навички та здібності, а також присвячувати уроки поезії.

У релігійному світі в цей день шанують святого Євтихія. Священномученик Євтихій, учень святих апостолів Іоанна Богослова й Павла; жив в I — початку II ст. та походив із міста Севастії Палестинської. Хоча святий Євтихій і не зарахований до лику 70 апостолів, але отримав найменування апостола за свою працю разом зі старшими апостолами, якими він був поставлений єпископом.

У цей день варто молитися Євтихію, просити здоров’я для рідних і близьких. Він обов’язково позбавить від хвороби та допоможе захиститися від них. Натомість варто уникати великих покупок 19 квітня — вони не прослужать довго і виявляться марними.

У цей день відбулося:

1783 — указом Катерини II Крим приєднаний до Росії;

1850 — Велика Британія і США підписали договір про спільне будівництво Панамського каналу (пізніше США вирішили будувати канал самотужки);

1898 — Конгрес США визнав незалежність Куби й поставив вимогу Іспанії залишити острів;

1937 — в Іспанії створений блок правих сил на чолі з генералом Франко;.

1943 — Указом Президії Верховної Ради СРСР уведені каторжні роботи для так званих «помічників окупантів»;

1967 — члени групи «Бітлз» підписали контракт, яким вони зобов’язувалися не залишати групу протягом десяти років;

1971 — СРСР запустив першу у світі космічну станцію «Салют-1»;

1999 — у Берліні відбулось офіційне відкриття Рейхстагу як нового місця засідань парламенту Німеччини;

2005 — Бенедикт XVI став 265-м Папою Римським.

У цей день народилися: