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Ракурс
Євтихій. Фото: Інльвів

19 квітня святкують День поезії та День святого Євтихія

18 кві 2021, 21:35
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19 квітня в Україні та світі святкують День поезії та творчого мислення та День святого Євтихія. У цей день заведено проводити спеціальні навчальні заходи в школах, що покликані розвинути в учнів творчі навички та здібності, а також присвячувати уроки поезії.

У релігійному світі в цей день шанують святого Євтихія. Священномученик Євтихій, учень святих апостолів Іоанна Богослова й Павла; жив в I — початку II ст. та походив із міста Севастії Палестинської. Хоча святий Євтихій і не зарахований до лику 70 апостолів, але отримав найменування апостола за свою працю разом зі старшими апостолами, якими він був поставлений єпископом.


У цей день варто молитися Євтихію, просити здоров’я для рідних і близьких. Він обов’язково позбавить від хвороби та допоможе захиститися від них. Натомість варто уникати великих покупок 19 квітня — вони не прослужать довго і виявляться марними.

У цей день відбулося:

  • 1783 — указом Катерини II Крим приєднаний до Росії;
  • 1850 — Велика Британія і США підписали договір про спільне будівництво Панамського каналу (пізніше США вирішили будувати канал самотужки);
  • 1898 — Конгрес США визнав незалежність Куби й поставив вимогу Іспанії залишити острів;
  • 1937 — в Іспанії створений блок правих сил на чолі з генералом Франко;.
  • 1943 — Указом Президії Верховної Ради СРСР уведені каторжні роботи для так званих «помічників окупантів»;
  • 1967 — члени групи «Бітлз» підписали контракт, яким вони зобов’язувалися не залишати групу протягом десяти років;
  • 1971 — СРСР запустив першу у світі космічну станцію «Салют-1»;
  • 1999 — у Берліні відбулось офіційне відкриття Рейхстагу як нового місця засідань парламенту Німеччини;
  • 2005 — Бенедикт XVI став 265-м Папою Римським.

У цей день народилися:

  • 1801 — Густав Фехнер, німецький фізик, філософ, засновник психофізики;
  • 1832 — Хосе Ечегарай-і-Ейсагірре, іспанський письменник, нобелівський лауреат;
  • 1834 — Григорій Мясоєдов, український і російський живописець;
  • 1834 — Оле Евінруде, норвезький винахідник першого у світі морського двигуна внутрішнього згоряння;
  • 1850 — Руфін Судковський, український маляр-мариніст;
  • 1900 — Олександр Птушко, український кінорежисер, сценарист, художник. Один із засновників радянського об'ємного мультфільму, пізніше перейшов до постановки комбінованих ігрових фільмів;
  • 1903 — Еліот Несс, американський юрист, який зумів посадити у в’язницю Аль Капоне;
  • 1912 — Сіборґ Ґленн, американський хімік-ядерник, який відкрив плутоній, нобелівський лауреат;
  • 1919 — Олександр Сегаль, український балетмейстер, з 1980 року — головний балетмейстер Київського театру оперети;
  • 1972 — Рівалдо, бразильський футболіст, напівзахисник «Барселони», власник «Золотого м’яча» 1999 року.

Джерело: Ракурс


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