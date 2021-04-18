19 квітня святкують День поезії та День святого Євтихія

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Євтихій. Фото: Інльвів
19 квітня святкують День поезії та День святого Євтихіяhttps://racurs.ua/ua/n153448-19-kvitnya-svyatkuut-den-poeziyi-ta-den-svyatogo-ievtyhiya.htmlРакурс
19 квітня в Україні та світі святкують День поезії та творчого мислення та День святого Євтихія. У цей день заведено проводити спеціальні навчальні заходи в школах, що покликані розвинути в учнів творчі навички та здібності, а також присвячувати уроки поезії.
У релігійному світі в цей день шанують святого Євтихія. Священномученик Євтихій, учень святих апостолів Іоанна Богослова й Павла; жив в I — початку II ст. та походив із міста Севастії Палестинської. Хоча святий Євтихій і не зарахований до лику 70 апостолів, але отримав найменування апостола за свою працю разом зі старшими апостолами, якими він був поставлений єпископом.
У цей день варто молитися Євтихію, просити здоров’я для рідних і близьких. Він обов’язково позбавить від хвороби та допоможе захиститися від них. Натомість варто уникати великих покупок 19 квітня — вони не прослужать довго і виявляться марними.
У цей день відбулося:
- 1783 — указом Катерини II Крим приєднаний до Росії;
- 1850 — Велика Британія і США підписали договір про спільне будівництво Панамського каналу (пізніше США вирішили будувати канал самотужки);
- 1898 — Конгрес США визнав незалежність Куби й поставив вимогу Іспанії залишити острів;
- 1937 — в Іспанії створений блок правих сил на чолі з генералом Франко;.
- 1943 — Указом Президії Верховної Ради СРСР уведені каторжні роботи для так званих «помічників окупантів»;
- 1967 — члени групи «Бітлз» підписали контракт, яким вони зобов’язувалися не залишати групу протягом десяти років;
- 1971 — СРСР запустив першу у світі космічну станцію «Салют-1»;
- 1999 — у Берліні відбулось офіційне відкриття Рейхстагу як нового місця засідань парламенту Німеччини;
- 2005 — Бенедикт XVI став 265-м Папою Римським.
У цей день народилися:
- 1801 — Густав Фехнер, німецький фізик, філософ, засновник психофізики;
- 1832 — Хосе Ечегарай-і-Ейсагірре, іспанський письменник, нобелівський лауреат;
- 1834 — Григорій Мясоєдов, український і російський живописець;
- 1834 — Оле Евінруде, норвезький винахідник першого у світі морського двигуна внутрішнього згоряння;
- 1850 — Руфін Судковський, український маляр-мариніст;
- 1900 — Олександр Птушко, український кінорежисер, сценарист, художник. Один із засновників радянського об'ємного мультфільму, пізніше перейшов до постановки комбінованих ігрових фільмів;
- 1903 — Еліот Несс, американський юрист, який зумів посадити у в’язницю Аль Капоне;
- 1912 — Сіборґ Ґленн, американський хімік-ядерник, який відкрив плутоній, нобелівський лауреат;
- 1919 — Олександр Сегаль, український балетмейстер, з 1980 року — головний балетмейстер Київського театру оперети;
- 1972 — Рівалдо, бразильський футболіст, напівзахисник «Барселони», власник «Золотого м’яча» 1999 року.
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