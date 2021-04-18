19 апреля празднуют День поэзии и День святого Евтихия

Евтихий. Фото: Инльвив

https://racurs.ua/n153448-19-aprelya-prazdnuut-den-poezii-i-den-svyatogo-evtihiya.html

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19 апреля в Украине и мире отмечают День поэзии и творческого мышления и День святого Евтихия. В этот день принято проводить специальные учебные мероприятия в школах, которые призваны развить у учащихся творческие навыки и способности, а также посвящать уроки поэзии.

В религиозном мире в этот день почитают святого Евтихия. Священномученик Евтихий, ученик святых апостолов Иоанна Богослова и Павла; живший в I — начале II в. и происходил из города Севастии Палестинской. Хотя святой Евтихий и не причислен к лику 70 апостолов, он получил наименование апостола за свой труд вместе со старшими апостолами, которыми он был поставлен епископом.

В этот день стоит молиться Евтихию, просить здоровья для родных и близких. Он обязательно избавит от болезни и поможет защититься от них. Однако стоит избегать крупных покупок 19 апреля — они не прослужат долго и окажутся напрасными.

В этот день произошло:

1783 — указом Екатерины II Крым присоединен к России;

1850 — Великобритания и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала (позже США решили строить канал самостоятельно);

1898 — Конгресс США признал независимость Кубы и потребовал Испании покинуть остров;

1937 — в Испании создан блок правых сил во главе с генералом Франко;

1943 — Указом Президиума Верховного Совета СССР введены каторжные работы для так называемых «помощников оккупантов»;

1967 — члены группы «Битлз» подписали контракт, по которому они обязывались не оставлять группу в течение десяти лет;

1971 — СССР запустил первую в мире космическую станцию ​​"Салют-1″;

1999 — в Берлине состоялось официальное открытие Рейхстага как нового места заседаний парламента Германии;

2005 — Бенедикт XVI стал 265-м Папой Римским.

В этот день родились: