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Ракурс
Евтихий. Фото: Инльвив

19 апреля празднуют День поэзии и День святого Евтихия

18 апр 2021, 21:35
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19 апреля в Украине и мире отмечают День поэзии и творческого мышления и День святого Евтихия. В этот день принято проводить специальные учебные мероприятия в школах, которые призваны развить у учащихся творческие навыки и способности, а также посвящать уроки поэзии.

В религиозном мире в этот день почитают святого Евтихия. Священномученик Евтихий, ученик святых апостолов Иоанна Богослова и Павла; живший в I — начале II в. и происходил из города Севастии Палестинской. Хотя святой Евтихий и не причислен к лику 70 апостолов, он получил наименование апостола за свой труд вместе со старшими апостолами, которыми он был поставлен епископом.


В этот день стоит молиться Евтихию, просить здоровья для родных и близких. Он обязательно избавит от болезни и поможет защититься от них. Однако стоит избегать крупных покупок 19 апреля — они не прослужат долго и окажутся напрасными.

В этот день произошло:

  • 1783 — указом Екатерины II Крым присоединен к России;
  • 1850 — Великобритания и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала (позже США решили строить канал самостоятельно);
  • 1898 — Конгресс США признал независимость Кубы и потребовал Испании покинуть остров;
  • 1937 — в Испании создан блок правых сил во главе с генералом Франко;
  • 1943 — Указом Президиума Верховного Совета СССР введены каторжные работы для так называемых «помощников оккупантов»;
  • 1967 — члены группы «Битлз» подписали контракт, по которому они обязывались не оставлять группу в течение десяти лет;
  • 1971 — СССР запустил первую в мире космическую станцию ​​"Салют-1″;
  • 1999 — в Берлине состоялось официальное открытие Рейхстага как нового места заседаний парламента Германии;
  • 2005 — Бенедикт XVI стал 265-м Папой Римским.

В этот день родились:

  • 1801 — Густав Фехнер, немецкий физик, философ, основатель психофизики;
  • 1832 — Хосе Эчегарай-и-Эйсагирре, испанский писатель, нобелевский лауреат;
  • 1834 — Григорий Мясоедов, украинский и российский живописец;
  • 1834 — Олег Эвинруд, норвежский изобретатель первого в мире морского двигателя внутреннего сгорания;
  • 1850 — Руфин Судковский, украинский художник-маринист;
  • 1900 — Александр Птушко, украинский кинорежиссер, сценарист, художник. Один из основателей советского объемного мультфильма, позже перешел к постановке комбинированных игровых фильмов;
  • 1903 — Элиот Несс, американский юрист, который сумел посадить в тюрьму Аль Капоне;
  • 1912 — Сиборг Гленн, американский химик-ядерщик, открывший плутоний, нобелевский лауреат;
  • 1919 — Александр Сегаль, украинский балетмейстер, с 1980 года — главный балетмейстер Киевского театра оперетты;
  • 1972 — Ривалдо, бразильский футболист, полузащитник «Барселоны», обладатель «Золотого мяча» 1999 года.

Источник: Ракурс


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