19 апреля празднуют День поэзии и День святого Евтихия

Ракурсhttps://racurs.ua/
Евтихий. Фото: Инльвив
19 апреля празднуют День поэзии и День святого Евтихияhttps://racurs.ua/n153448-19-aprelya-prazdnuut-den-poezii-i-den-svyatogo-evtihiya.htmlРакурс
19 апреля в Украине и мире отмечают День поэзии и творческого мышления и День святого Евтихия. В этот день принято проводить специальные учебные мероприятия в школах, которые призваны развить у учащихся творческие навыки и способности, а также посвящать уроки поэзии.
В религиозном мире в этот день почитают святого Евтихия. Священномученик Евтихий, ученик святых апостолов Иоанна Богослова и Павла; живший в I — начале II в. и происходил из города Севастии Палестинской. Хотя святой Евтихий и не причислен к лику 70 апостолов, он получил наименование апостола за свой труд вместе со старшими апостолами, которыми он был поставлен епископом.
В этот день стоит молиться Евтихию, просить здоровья для родных и близких. Он обязательно избавит от болезни и поможет защититься от них. Однако стоит избегать крупных покупок 19 апреля — они не прослужат долго и окажутся напрасными.
В этот день произошло:
- 1783 — указом Екатерины II Крым присоединен к России;
- 1850 — Великобритания и США подписали договор о совместном строительстве Панамского канала (позже США решили строить канал самостоятельно);
- 1898 — Конгресс США признал независимость Кубы и потребовал Испании покинуть остров;
- 1937 — в Испании создан блок правых сил во главе с генералом Франко;
- 1943 — Указом Президиума Верховного Совета СССР введены каторжные работы для так называемых «помощников оккупантов»;
- 1967 — члены группы «Битлз» подписали контракт, по которому они обязывались не оставлять группу в течение десяти лет;
- 1971 — СССР запустил первую в мире космическую станцию "Салют-1″;
- 1999 — в Берлине состоялось официальное открытие Рейхстага как нового места заседаний парламента Германии;
- 2005 — Бенедикт XVI стал 265-м Папой Римским.
В этот день родились:
- 1801 — Густав Фехнер, немецкий физик, философ, основатель психофизики;
- 1832 — Хосе Эчегарай-и-Эйсагирре, испанский писатель, нобелевский лауреат;
- 1834 — Григорий Мясоедов, украинский и российский живописец;
- 1834 — Олег Эвинруд, норвежский изобретатель первого в мире морского двигателя внутреннего сгорания;
- 1850 — Руфин Судковский, украинский художник-маринист;
- 1900 — Александр Птушко, украинский кинорежиссер, сценарист, художник. Один из основателей советского объемного мультфильма, позже перешел к постановке комбинированных игровых фильмов;
- 1903 — Элиот Несс, американский юрист, который сумел посадить в тюрьму Аль Капоне;
- 1912 — Сиборг Гленн, американский химик-ядерщик, открывший плутоний, нобелевский лауреат;
- 1919 — Александр Сегаль, украинский балетмейстер, с 1980 года — главный балетмейстер Киевского театра оперетты;
- 1972 — Ривалдо, бразильский футболист, полузащитник «Барселоны», обладатель «Золотого мяча» 1999 года.
.