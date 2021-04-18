Макрон. Фото: BBC

https://racurs.ua/n153447-rossiya-doljna-provesti-deeskalaciu-makron-nazval-nedopustimym-uroven-rossiyskoy-ugrozy.html

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Эммануэль Макрон, президент Франции, заявил, что Кремль должен провести деэскалацию на границе с Украиной.

Он добавил, что Запад не согласится с новыми военными операциями на украинской территории. Об этом он заявил в интервью CBS.

Макрон считает, что ситуация на украинской границе неприемлема, а Россия должна провести деэскалацию. Он добавил, что сегодняшняя ситуация и уровень напряженности на границе абсолютно контрпродуктивны и недопустимы.

Если мы хотим быть эффективными, мы должны ускорить дипломатический диалог, а США и Европа, все мы должны быть очень ясными в отношении России. Мы никогда не согласимся с новыми военными операциями на украинской территории, и мы должны найти способ быть авторитетными в этом, — заявил Макрона.



До этого лидер Франции заявил, что Запад должен определить четкие «красные линии» в отношениях с Россией. Также он планирует провести в ближайшее время переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Французский лидер хочет обсудить с Путиным вопросы, касающиеся Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон сможет реанимировать «нормандский формат», уверен президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер накануне визита в Париж выразил такую надежду в ответ на вопрос, считает ли он «нормандский формат» мертвым.