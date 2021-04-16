Зеленский надеется, что Макрон реанимирует нормандский формат. Фото: liga.net

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Ракурс

Президент Франции Эммануэль Макрон сможет реанимировать «нормандский формат», уверен президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер накануне визита в Париж выразил такую надежду в ответ на вопрос, считает ли он «нормандский формат» мертвым. Об этом глава государства сказал в интервью французскому изданию Le Figaro, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Я думаю, что Эммануэль Макрон способен сделать ему искусственное дыхание. Но, честно говоря, он в тупике. Часть тела не хочет ходить: Россия все блокирует. Опять же, важен лишь один вопрос: хочет ли Россия закончить войну или нет? На это должен ответить Владимир Путин, — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина на фоне российской агрессии нуждается в поддержке со стороны Франции. При этом украинский лидер понимает, что Макрон хочет иметь хорошие отношения с Москвой.

Конечно, когда такое происходит вдали от дома, это не так больно, это все еще теоретически. Мы говорим себе: со мной такого никогда не случится! Но история показывает, что это неправильно и что события могут вас догнать. Обычно на вас нападают, когда вы этого не ожидаете, — отметил он и добавил, что его французский коллега должен осознать всю опасность ситуации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что французский президент Эмануэль Макрон хочет дружить с Россией. По его мнению, это связано с тем, что Макрон не осознает коварства союза с Россией и ее способность сеять вражду.