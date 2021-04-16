Зеленский. Фото: Лига

https://racurs.ua/n153341-makron-hochet-drujit-s-rossiey-schitaet-zelenskiy.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что его коллега из Франции, Эммануэль Макрон, хочет дружить с Россией.

По его мнению, это связано с тем, что Макрон не осознает коварства союза с Россией и ее способность сеять рознь. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Figaro.

Мне кажется, что президент Макрон хочет быть в дружеских отношениях с Россией — я понимаю его. Но он должен понять мое стремление, о котором я говорил. Всегда меньше болит, если касается не тебя, и всегда кажется, что с тобой так не будет. Но история не гладит по головке, а бьет хуком тогда, когда ты не ждешь. Ты должен быть готов, — заявил Зеленский.

Он объяснил, что значит быть готовым — это иметь такие страны в друзьях, с которыми ты всегда можешь повернуться спиной и ничего не бояться. В то же время Россию трудно назвать таким другом, заявляет Зеленский. Несмотря на дружеские отношения между Украиной и Россией после распада Советского Союза, Россия прибегла к оккупации Крыма и развязыванию войны на востоке Украины.

Я считаю, что президент Франции нас поддерживает. Я видел много конфликтных моментов, и я не знаю на 100%, была ли причастна Россия к этим конфликтам, забастовкам во Франции. В любом случае я на это смотрел, и мне не нравилась конфликтная ситуация. Но это ноль по сравнению с тем, что происходит у нас. Он как умный лидер должен осознать опасность раньше, чем могут произойти какие-то действия, похожие на наши, — заявил Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, что переговоры по Донбассу во время визита Владимира Зеленского во Францию 16 апреля дополнятся сеансом видеосвязи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Во время пребывания президента Украины 16 апреля в Париже Меркель примет участие в его переговорах с Эммануэлем Макроном. Французский и украинский президенты и канцлер Германии проведут встречу в видео-формате.