Зеленський. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n153341-makron-hoche-drujyty-z-rosiieu-vvajaie-zelenskyy.html

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Володимир Зеленський, президент України, вважає, що його колега з Франції, Емануель Макрон, хоче дружити з Росією.

На його думку, це пов’язано з тим, що Макрон не усвідомлює підступності союзу з Росією та її здатність сіяти ворожнечу. Про це він заявив в інтерв’ю для французького видання Le Figaro.

Мені здається, що президент Макрон хоче бути в дружніх стосунках із Росією — я розумію його. Але він повинен зрозуміти моє прагнення, про яке я говорив. Завжди менше болить, якщо стосується не тебе, і завжди здається, що з тобою так не буде. Але історія не гладить по голівці, а б'є хуком тоді, коли ти не чекаєш. Ти повинен бути готовим, — заявив Зеленський.

Він пояснив, бути готовим — це мати такі країни в друзях, до яких ти завжди можеш повернутися спиною й нічого не боятися. Натомість Росію важко назвати таким другом, заявляє Зеленський, оскільки попри дружні стосунки між Україною та Росією після розпаду Радянського Союзу, Росія вдалася до окупації Криму та розв’язування війни на сході України.

Я вважаю, що президент Франції нас підтримує. Я бачив багато конфліктних моментів, і я не знаю на 100%, чи була причетна Росія до цих конфліктів, страйків у Франції. У будь-якому разі я на це дивився, і мені не подобалася конфліктна ситуація. Але це нуль у порівнянні з тим, що відбувається в нас. Він як розумний лідер повинен усвідомити небезпеку раніше, ніж можуть відбутися якісь дії, схожі на наші, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що переговори по Донбасу під час візиту Володимира Зеленського до Франції 16 квітня доповняться сеансом відеозв’язку з канцлером ФРН Ангелом Меркель. Під час перебування президента України 16 квітня в Парижі Меркель візьме участь у його переговорах з Еммануелем Макроном. Французький та український президенти, канцлер Німеччини проведуть зустріч у відео-форматі.