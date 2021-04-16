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Коронавірус. Фото: Facebook

Коронавірус забрав життя майже півтисячі українців за добу (ІНФОГРАФІКА)

16 кві 2021, 09:07
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Коронавірус в Україні продовжує вирувати. Кількість госпіталізацій невпинно зростає, як і кількість нових випадків. Так, за минулу добу, 15 квітня, вірус виявили у 17 тис. 479 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 921 тис. 244 людини. Подолали коронавірус станом на вчора 12 тис. 54 людини, а загалом вже одужали 1 млн 456 тис. 820 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 438 осіб. Загальна кількість жертв становить 39 тис. 96 людей.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в світі. Інфографіка: РНБО


За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 тис. 609 хворих), Харківській (1 тис. 377 заражень), Львівській (1 тис. 365 інфікованих), Дніпропетровській (1 тис. 332 захворілих) областях.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

  • м. Київ — 1 тис. 609 випадків/ 1 тис. 770 щеплень;
  • Вінницька область — 404 випадки/ 225 щеплень;
  • Волинська область — 426 випадків/ 688 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 1 тис. 332 випадки/ 385 щеплень;
  • Донецька область — 686 випадків/ 460 щеплень;
  • Житомирська область — 530 випадків/ 678 щеплень;
  • Закарпатська — 162 випадки/ 420 щеплень;
  • Запорізька область — 787 випадків/ 558 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 150 випадків/ 497 щеплень;
  • Київська область — 926 випадків/ 97 щеплень;
  • Кіровоградська область — 182 випадки/ 300 щеплень;
  • Луганська область — 290 випадків/ 200 щеплень;
  • Львівська область — 1 тис. 365 випадків/ 2 650 щеплень;
  • Миколаївська область — 400 випадків/ 237 щеплень;
  • Одеська область — 1 тис. 315 випадків/ 893 щеплення;
  • Полтавська область — 688 випадків/ 352 щеплення;
  • Рівненська область — 554 випадки/ 470 щеплень;
  • Сумська область — 723 випадки/ 250 щеплень;
  • Тернопільська область — 460 випадків/ 487 щеплень;
  • Харківська область — 1 тис. 377 випадків/ 230 щеплень;
  • Херсонська область — 316 випадків/ 280 щеплень;
  • Хмельницька область — 892 випадки/ 680 щеплень;
  • Черкаська область — 953 випадки/ 165 щеплень;
  • Чернівецька область — 276 випадків/ 310 щеплень;
  • Чернігівська область — 676 випадків/ 238 щеплень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина Pfizer надійде до України 16 квітня — першу партію препаратів імунопрофілактики від коронавірусу виробництва американської компанії Pfizer та німецької BioNTech у рамках програми Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX Україна отримає вже у пʼятницю.

Джерело: Ракурс


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