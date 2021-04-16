Коронавірус. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n153339-koronavirus-zabrav-jyttya-mayje-pivtysyachi-ukrayinciv-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує вирувати. Кількість госпіталізацій невпинно зростає, як і кількість нових випадків. Так, за минулу добу, 15 квітня, вірус виявили у 17 тис. 479 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 921 тис. 244 людини. Подолали коронавірус станом на вчора 12 тис. 54 людини, а загалом вже одужали 1 млн 456 тис. 820 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 438 осіб. Загальна кількість жертв становить 39 тис. 96 людей.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 тис. 609 хворих), Харківській (1 тис. 377 заражень), Львівській (1 тис. 365 інфікованих), Дніпропетровській (1 тис. 332 захворілих) областях.





Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

м. Київ — 1 тис. 609 випадків/ 1 тис. 770 щеплень;

Вінницька область — 404 випадки/ 225 щеплень;

Волинська область — 426 випадків/ 688 щеплень;

Дніпропетровська область — 1 тис. 332 випадки/ 385 щеплень;

Донецька область — 686 випадків/ 460 щеплень;

Житомирська область — 530 випадків/ 678 щеплень;

Закарпатська — 162 випадки/ 420 щеплень;

Запорізька область — 787 випадків/ 558 щеплень;

Івано-Франківська область — 150 випадків/ 497 щеплень;

Київська область — 926 випадків/ 97 щеплень;

Кіровоградська область — 182 випадки/ 300 щеплень;

Луганська область — 290 випадків/ 200 щеплень;

Львівська область — 1 тис. 365 випадків/ 2 650 щеплень;

Миколаївська область — 400 випадків/ 237 щеплень;

Одеська область — 1 тис. 315 випадків/ 893 щеплення;

Полтавська область — 688 випадків/ 352 щеплення;

Рівненська область — 554 випадки/ 470 щеплень;

Сумська область — 723 випадки/ 250 щеплень;

Тернопільська область — 460 випадків/ 487 щеплень;

Харківська область — 1 тис. 377 випадків/ 230 щеплень;

Херсонська область — 316 випадків/ 280 щеплень;

Хмельницька область — 892 випадки/ 680 щеплень;

Черкаська область — 953 випадки/ 165 щеплень;

Чернівецька область — 276 випадків/ 310 щеплень;

Чернігівська область — 676 випадків/ 238 щеплень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина Pfizer надійде до України 16 квітня — першу партію препаратів імунопрофілактики від коронавірусу виробництва американської компанії Pfizer та німецької BioNTech у рамках програми Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX Україна отримає вже у пʼятницю.