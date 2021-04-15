Вакцина Pfizer надійде 16 квітня — Степанов

https://racurs.ua/ua/n153303-vakcyna-pfizer-nadiyde-16-kvitnya-stepanov.html

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Вакцина Pfizer надійде до України 16 квітня — першу партію препаратів імунопрофілактики від коронавірусу виробництва американської компанії Pfizer та німецької BioNTech у рамках програми Всесвітньої організації охорони здоров’я COVAX Україна отримає вже у пʼятницю.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

У нас є підтвердження від COVAX, що завтра мають приїхати 117 тис. доз. У нас вже є відповідні документи щодо слота літака, але вони вже стільки разів переносили починаючи з 15 лютого, що «дую на воду», — сказав Степанов у четвер під час спілкування з журналістами.



Нагадаємо, Україна уклала контракти на постачання 10 млн доз вакцини NovaVax і ще стільки ж — Pfizer. Окремо очікується поставка 8 млн доз вакцин AstraZeneca та Pfizer в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Раніше очільник МОЗ повідомляв, що Київ домовився про постачання 32 млн доз вакцин від коронавірусу. 23 лютого Україна отримала перші 500 тис. доз імунопрепаратів від компанії AstraZeneca, а 25 березня — 215 тис. доз китайської вакцини CoronaVac (контракт підписаний на майже 2 млн доз).