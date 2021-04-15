Підвищену смертність від COVID-19 спричинили нові штами хвороби — МОЗ. Фото: УП

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Зростання смертності від коронавірусу в Україні пов’язане з циркулюванням нових штамів.

Ми почали реєструвати штами в цьому році й практично у 21 регіоні доведена циркуляція британського штаму. В одному регіоні Полтавської області виявлений південноафриканський штам, — повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Роман Родина на брифінгу 15 квітня.

За його словами, за десять місяців 2020 року на COVID-19 захворіло понад 1 млн людей. Водночас за 3,5 місяця 2021 року цей показник сягнув вже 808 тис., що перевищує минулорічні значення в три рази.

Також у 2020 році COVID-19 був діагностований у 93 тис. людей віком понад 70 років, а у 2021 році кількість таких осіб сягнула 95,5 тис.

У 2020 році рівень летальності захворювання становив 1,7%, а протягом 3,5 місяця 2021-го — 2,3%. Україна уже пройшла пік захворюваності. За даними, які щодня отримує ЦГЗ, нині в країні спостерігається зниження кількості випадків хвороби, — зазначив Родина.

Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на ранок 15 квітня виявили у 16 тис. 427 осіб. За минулу добу госпіталізувати довелося 4 тис. 229 українців. Від ускладнень хвороби померли 433 особи.