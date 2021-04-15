Повышенную смертность от COVID-19 вызвали новые штаммы болезни – Минздрав

https://racurs.ua/n153299-povyshennuu-smertnost-ot-covid-19-vyzvali-novye-shtammy-bolezni-minzdrav.html

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Рост смертности от коронавируса в Украине связан с циркуляцией новых штаммов.

Мы начали регистрировать штаммы в этом году и практически в 21 регионе доказана циркуляция британского штамма. В одном регионе Полтавской области обнаружен южноафриканский штамм, — сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Роман Родына на брифинге 15 апреля.

По его словам, за десять месяцев 2020 года COVID-19 заболело больше 1 млн человек. В то же время за 3,5 месяца 2021 года этот показатель достиг уже 808 тыс., что превышает прошлогодние значения в три раза.

Также в 2020 году COVID-19 был диагностирован у 93 тыс. человек старше 70 лет, а в 2021 году количество таких лиц достигла 95,5 тыс.

В 2020 году уровень летальности заболевания составил 1,7%, а за 3,5 месяца 2021-го — 2,3%. Украина уже прошла пик заболеваемости. По данным, которые ежедневно получает ЦОС, сейчас в стране наблюдается снижение количества случаев болезни, — сообщил Родына.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 15 апреля обнаружили у 16 тыс. 427 человек. За минувшие сутки госпитализировать пришлось 4 тыс. 229 украинцев. От осложнений болезни умерли 433 человека.