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В ДТП попал бус с гробами погибших от COVID-19 — водитель погиб, фото — Нацполиция

В ДТП попал бус с гробами погибших от COVID-19 — водитель погиб (ФОТО, ВИДЕО)

15 апр 2021, 13:22
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Ужасное ДТП произошло на Николаевщине. Микроавтобус Fiat столкнулся с почтовым фургоном Foton Kobalt. В микроавтобусе перевозили тела умерших от COVID-19.

В Национальной полиции Николаевской области рассказали, что в аварии погиб 31-летний водитель автобуса.

ДТП произошло в шесть утра на трассе Н-11 Николаев — Днепр у села Михайло-Ларино.

В ДТП попал бус с гробами погибших от COVID-19 — водитель погиб, фото — Нацполиция

Погибший водитель застрял между деформированными элементами кабины, а 46-летний водитель грузовика почты госпитализирован с травмами.


Микроавтобус перевозил шесть гробов с телами умерших от коронавируса.

По факту этого ДТП открыли уголовное производство — ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Источник: Ракурс


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