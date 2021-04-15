В ДТП попал бус с гробами погибших от COVID-19 — водитель погиб, фото — Нацполиция

https://racurs.ua/n153298-v-dtp-popal-bus-s-grobami-pogibshih-ot-covid-19-voditel-pogib-foto-video.html

Ракурс

Ужасное ДТП произошло на Николаевщине. Микроавтобус Fiat столкнулся с почтовым фургоном Foton Kobalt. В микроавтобусе перевозили тела умерших от COVID-19.

В Национальной полиции Николаевской области рассказали, что в аварии погиб 31-летний водитель автобуса.

ДТП произошло в шесть утра на трассе Н-11 Николаев — Днепр у села Михайло-Ларино.

Погибший водитель застрял между деформированными элементами кабины, а 46-летний водитель грузовика почты госпитализирован с травмами.

Микроавтобус перевозил шесть гробов с телами умерших от коронавируса.

По факту этого ДТП открыли уголовное производство — ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).