Турция уточнила свою позицию по Крыму

Мевлют Чавушоглу, фото: SalamNews

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Турция не поддерживает ни одну из сторон в кризисе отношений между Россией и Украиной.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Мевлют Чавушоглу заявил об этом в интервью телеканалу NTV, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Мы не становимся на чью-то сторону. Наша позиция основана на открытом и конструктивном подходе, — заявил министр.

По словам Чавушоглу, сегодня мирной обстановке в Черном море препятствует напряженность между двумя странами.

Мы хотим, чтобы Черное море было морем мира, — отметил он.

Также Чавушоглу подтвердил, что США отменили запланированный ранее проход своих военных кораблей в Черное море, о чем ранее сообщали американские СМИ со ссылкой на собственные источники.

По словам министра, США об этом пока сообщили уcно.

Письменного уведомления пока нет, — отметил он.

Чавушоглу отметил, что, согласно конвенции Монтре, которая регулирует режим прохода военных кораблей из Черного в Средиземное море, если американские корабли не пройдут через проливы Дарданеллы и Босфор сегодня, 15 апреля, то США снова смогут запросить проход кораблей только через 15 дней.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля в Стамбуле встретился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. На этой встрече Эрдоган заявил, что не признает аннексию Крыма.

Через несколько дней после этого Россия полностью остановила чартерные и регулярные авиарейсы в Турцию, а россиянам, которые планировали отдохнуть в Турции, порекомендовали изменить направление отдыха.