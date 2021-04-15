Путину больше нечего предложить россиянам, кроме войны и кибератак — The Guardian

https://racurs.ua/n153296-putinu-bolshe-nechego-predlojit-rossiyanam-krome-voyny-i-kiberatak-the-guardian.html

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Военные намерения Владимира Путина в отношении Украины британское издание The Guardian назвало авантюрой, которая позволяет лидеру страны-агрессора позиционировать себя «как влиятельного повелителя, бросающего вызов Западу».

Захват территорий, некогда принадлежавших Советскому Союзу, — центральный элемент кампании по восстановлению национальной гордости России после утраты статуса сверхдержавы. Эта повестка дня жизненно важна для Путина, которому больше нечего предложить собственному народу… Вместо плана по обеспечению конкурентоспособности РФ в гражданских сферах Кремль полагается на военное позерство, кибершпионаж и геополитические выходки в опасении быть проигнорированным. Эта динамика несет непосредственную угрозу суверенитету Украины и постоянный вызов для ее союзников, — отмечает The Guardian.

Британское издание напоминает, что на этой неделе состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО, которые обсуждали эскалацию ситуации у границ Украины. The Guardian указывает, что «теоретически за Киевом стоит НАТО». Это подтверждается заявлениями генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о «непоколебимой поддержке Украины» и госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал поведение России «крайне провокационным».

Главный провокатор в Кремле внимательно следит за реакцией босса Блинкена в Белом доме. Получение реакции Джо Байдена — существенный, но не единственный фактор агрессии РФ, которая может скрестить сабли с Украиной. Если США отступят (уклонятся — ред.), Путин воспримет это как лицензию на расширение того, что он считает своей «сферой влияния» в Европе — не исключено, что силой, — прогнозирует издание.

The Guardian отмечает, что несмотря на квалификацию украинских военных, потенциала ВСУ может быть недостаточно для сдерживания России. Поэтому Киев должен получить поддержку других стран.

Лондон ведет себя агрессивно в отношениях с РФ (особенно после отравления Скрипалей), но Париж и Берлин, как правило, более осторожны в противостоянии Кремлю. Этому способствуют как коммерческие, так и стратегические вопросы, в частности строительство газопровода «Северный поток — 2». Европейский Союз не очень хорошо координирует во внешней политике. Континент зависит от Америки в плане своей безопасности и этим испытывает терпение Вашингтона, — констатирует The Guardian.

По мнению издания, чем больше разногласий внутри НАТО, тем больше возможностей видит Путин для своих маневров.