Путіну більше нічого запропонувати росіянам, окрім війни і кібератак - The Guardian

https://racurs.ua/ua/n153296-putinu-bilshe-nichogo-zaproponuvaty-rosiyanam-okrim-viyny-i-kiberatak-the-guardian.html

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Військові наміри Володимира Путіна щодо України британське видання The Guardian назвало авантюрою, що дозволяє лідеру країни-агресора позиціонувати себе «як впливового повелителя, котрий кидає виклик Заходу».

Захоплення територій, що колись належали Радянському Союзу, — центральний елемент кампанії з відновлення національної гордості Росії після втрати статусу наддержави. Ця повістка дня життєво важлива для Путіна, якому більше нічого запропонувати власному народу… Замість плану щодо забезпечення конкурентоспроможності РФ в цивільних сферах Кремль покладається на військове позерство, кібершпигунство і геополітичні витівки з метою доведення власної важливості. Ця динаміка несе безпосередню загрозу суверенітету України і постійний виклик для її союзників, — зазначає The Guardian.

Британське видання нагадує, що цього тижня відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, які обговорювали ескалацію ситуації біля кордонів України. The Guardian вказує, що «теоретично за Києвом стоїть НАТО». Це підтверджується заявами генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберга про непохитну підтримку України та держсекретаря США Ентоні Блінкена, який назвав поведінку Росії «вкрай провокаційною».

Головний провокатор у Кремлі пильно стежить за реакцією боса Блінкена у Білому домі. Отримання реакції Джо Байдена — суттєвий, але не єдиний фактор агресії РФ, яка може схрестити шаблі з Україною. Якщо США відступлять (ухиляться — ред.), Путін сприйме це як ліцензію на розширення того, що він вважає своєю «сферою впливу» в Європі — не виключено, що силою, — прогнозує видання.

The Guardian зауважує, що попри кваліфікацію українських військових, потенціалу ЗСУ може бути недостатньо для втримання Росії. Тому Київ повинен залучитися підтримкою інших країн.

Лондон поводиться агресивно у стосунках з РФ (особливо після отруєння Скрипалів), але Париж і Берлін, як правило, більш обережні в протистоянні Кремлю. Тут є як комерційні, так і стратегічні питання, зокрема будівництво газогону «Північний потік — 2». Європейський Союз не дуже добре координує у зовнішній політиці. Континент покладається на Америку в плані своєї безпеки й випробовує терпіння Вашингтона, — констатує The Guardian.

На думку видання, чим більше розбіжностей всередині НАТО, тим більше можливостей бачить Путін для своїх маневрів.