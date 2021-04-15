Туреччина уточнила свою позицію щодо Криму

Мевлют Чавушоглу, фото: SalamNews

https://racurs.ua/ua/n153297-turechchyna-utochnyla-svou-pozyciu-schodo-krymu.html

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Туреччина не підтримує жодну зі сторін у кризі відносин між Росією та Україною.

Очільник Міністерства закордонних справ (МЗС) Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про це в інтерв’ю телеканалу NTV, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Ми не стаємо на чийсь бік. Наша позиція заснована на відкритому та конструктивному підході, — заявив міністр.

За словами Чавушоглу, на сьогодні мирній обстановці в Чорному морі перешкоджає напруженість між двома країнами.

Ми хочемо, щоб Чорне море було морем миру, — наголосив він.

Також Чавушоглу підтвердив, що США скасували запланований раніше прохід своїх військових кораблів до Чорного моря, про що раніше повідомляли американські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

За словами міністра, США про це наразі повідомили уcно.

Письмового повідомлення поки що немає, — зазначив він.

Чавушоглу зазначив, що, згідно з конвенцією Монтре, яка регулює режим проходу військових кораблів з Чорного до Середземного моря, якщо американські кораблі не пройдуть через протоки Дарданелли та Босфор сьогодні, 15 квітня, то США знову зможуть запросити прохід кораблів лише через 15 днів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 10 квітня у Стамбулі зустрівся зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом. На цій зустрічі Ердоган заявив, що не визнає анексію Криму.

Через кілька днів після цього Росія повністю зупинила чартерні і регулярні авіарейси до Туреччини, а росіянам, які планували відпочити в Туреччині, порекомендували змінити напрямок відпочинку.