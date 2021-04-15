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Ракурс
У ДТП потрапив бус із трунами померлих від COVID-19 — водій загинув, фото — Нацполіція

У ДТП потрапив бус із трунами померлих від COVID-19 — водій загинув (ФОТО, ВІДЕО)

15 кві 2021, 13:22
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Жахлива ДТП сталася на Миколаївщині. Мікроавтобус Fiat зіткнувся із поштовим фургоном вантажівки Foton Kobalt. У мікроавтобусі перевозили тіла померлих від COVID-19.

У Національній поліції Миколаївської області розповіли, що в аварії загинув 31-річний водій буса.

ДТП сталася о шостій ранку на трасі Н-11 Миколаїв — Дніпро біля села Михайло-Ларине.

У ДТП потрапив бус із трунами померлих від COVID-19 — водій загинув, фото — Нацполіція

Загиблий водій застряг між деформованими елементами кабіни, а 46-річний водій вантажівки пошти госпіталізований із травмами.


Мікроавтобус перевозив шість трун з тілами померлих від коронавірусу.

За фактом цієї ДТП відкрили кримінальне провадження — ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Джерело: Ракурс


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