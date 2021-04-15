Вакцина Pfizer поступит 16 апреля - Степанов назвал количество доз

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Вакцина Pfizer поступит в Украину 16 апреля — первую партию препаратов иммунопрофилактики от коронавируса производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech в рамках программы Всемирной организации здравоохранения COVAX Украина получит уже в пятницу.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 14 апреля.

У нас есть подтверждение от COVAX, что завтра должны приехать 117 тыс. доз. У нас уже есть соответствующие документы по слота самолета, но они уже столько раз переносили, начиная с 15 февраля, что «дую на воду», — сказал Степанов в четверг во время общения с журналистами.



Напомним, Украина заключила контракты на поставку 10 млн доз вакцины NovaVax и еще столько же — Pfizer. Отдельно ожидается поставка 8 млн доз вакцин AstraZeneca и Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.

Ранее глава Минздрава сообщал, что Киев договорился о поставках 32 млн доз вакцин от коронавируса. 23 февраля Украина получила первые 500 тыс. доз иммунопрепаратов от компании AstraZeneca, а 25 марта — 215 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac (контракт подписан почти на 2 млн доз).