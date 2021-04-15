В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото: Вадим Гутцайт

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Вакциной от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине начали прививать олимпийцев и паралимпийцев, которые примут участие в Играх в Токио.

Первым китайской вакциной SinoVac был привит олимпиец Александр Петрив, сообщает издание «Громадське».

На вакцинацию нас приглашали добровольно, но я решил, что надо делать прививки, чтобы не подвергать своих коллег опасности во время соревнований, — рассказал Петров журналистам.

Отмечается, что вакцинация спортсменов проходит в помещении медицинского центра спортивной медицины Министерства молодежи и спорта Украины. Сегодня, 15 апреля, запланировано вакцинировать 31 спортсмена:

17 олимпийцев и тренеров из Федерации стрельбы Украины;

14 паралимпийцев — мужскую сборную по голболу и спортсменов из академической гребле.

Министерство спорта получило от Минздрава 1,5 тыс. вакцин от коронавируса. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр спорта Вадим Гутцайт.

По его словам, на встречах с представителями федераций был достигнут консенсус, что прививки нужны.

Министр отмечает, что в директивных документах МОК и в ходе консультаций с национальными олимпийскими комитетами стран-участниц отмечалось, что вакцинация не будет обязательным условием для участия в Играх.

Однако мы должны понимать, что это, в первую очередь — безопасность и уважение ко всем окружающим, чтобы защитить не только участников, но и сам японский народ, — подчеркнул он.

Также в Украине планируют вакцинировать работников образования, привлеченных к проведению ВНО в 2021 году, по их желанию. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Педагогов будут прививать вакциной CoronaVac.

Напомним, в Черкасской области за пять дней не было сделано ни одной прививки от коронавируса.