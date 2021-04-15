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В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото: Вадим Гутцайт
Олимпиада в Токио — в Украине начали вакцинировать олимпийцев и паралимпийцев (ВИДЕО)https://racurs.ua/n153301-olimpiada-v-tokio-v-ukraine-nachali-vakcinirovat-olimpiycev-i-paralimpiycev-video.htmlРакурс
Вакциной от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине начали прививать олимпийцев и паралимпийцев, которые примут участие в Играх в Токио.
Первым китайской вакциной SinoVac был привит олимпиец Александр Петрив, сообщает издание «Громадське».
На вакцинацию нас приглашали добровольно, но я решил, что надо делать прививки, чтобы не подвергать своих коллег опасности во время соревнований, — рассказал Петров журналистам.
Отмечается, что вакцинация спортсменов проходит в помещении медицинского центра спортивной медицины Министерства молодежи и спорта Украины. Сегодня, 15 апреля, запланировано вакцинировать 31 спортсмена:
- 17 олимпийцев и тренеров из Федерации стрельбы Украины;
- 14 паралимпийцев — мужскую сборную по голболу и спортсменов из академической гребле.
Министерство спорта получило от Минздрава 1,5 тыс. вакцин от коронавируса. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр спорта Вадим Гутцайт.
По его словам, на встречах с представителями федераций был достигнут консенсус, что прививки нужны.
Министр отмечает, что в директивных документах МОК и в ходе консультаций с национальными олимпийскими комитетами стран-участниц отмечалось, что вакцинация не будет обязательным условием для участия в Играх.
Однако мы должны понимать, что это, в первую очередь — безопасность и уважение ко всем окружающим, чтобы защитить не только участников, но и сам японский народ, — подчеркнул он.
Также в Украине планируют вакцинировать работников образования, привлеченных к проведению ВНО в 2021 году, по их желанию. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Педагогов будут прививать вакциной CoronaVac.
Напомним, в Черкасской области за пять дней не было сделано ни одной прививки от коронавируса.
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