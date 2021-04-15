Пропавшего на Киевщине малыша нашли живым — он бродил в лесу

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Пропавшего в Киевской области мальчика нашли живым. Радостную новость сообщили сотрудники столичной полиции сегодня после обеда.

Нашли мальчика! Это лучший в жизни подарок оперативникам полиции Киевской области на День уголовного розыска! Спасибо всем, — отметили правоохранители Киевщины в Фейсбуке.

Полицейские добавили, что сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Напомним, 15 апреля продолжались поиски малолетнего Богдана Униченко. По состоянию на 11.25 спасатели подняли в небо вертолет. Правоохранители осматривали прилегающую местность села Раговка, в частности леса, поля и труднодоступные места и сооружения. Также поиски были расширены и на окрестные села.

ЧП произошло в селе Раговка Вышгородского района около 21.00 14 апреля. Там исчез двухлетний мальчик. Родители сообщили об исчезновении ребенка только спустя пять часов, когда уже стемнело. Поиски шли всю ночь, однако не увенчались успехом.

Были задействованы все службы полиции Киевщины, работали нацгвардейцы, спасатели ГСЧС.