Зниклого на Київщині хлопчика знайшли живим — він блукав у лісі

https://racurs.ua/ua/n153300-znyklogo-na-kyyivschyni-hlopchyka-znayshly-jyvym-vin-blukav-u-lisi-foto.html

Ракурс

Зниклого на Київщині хлопчика знайдено живим. Радісну звістку повідомили працівники столичної поліції сьогодні пообіді.

Знайшли хлопчика! Це найкращий у житті подарунок оперативникам поліції Київської області на День карного розшуку! Дякую всім, — зазначили правоохоронці Київщини у Фейсбук.

Правоохоронці додали, що наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує.

Нагадаємо, 15 квітня тривали пошуки малолітнього Богдана Уніченка. Станом на 11.25 рятувальники підняли в небо гелікоптер. Правоохоронці оглядали прилеглу місцевість села Рагівка, зокрема ліси, поля та важкодоступні місця і споруди. Також пошуки було розширено і на навколишні села.

Надзвичайна подія сталася у селі Рагівка Вишгородського району близько 21.00 14 квітня. Там зник дворічний хлопчик. Батьки повідомили про зникнення дитини лише через п’ять годин, коли вже стемніло. Пошуки тривали всю ніч, проте не увінчалися успіхом.

Були задіяні всі служби поліції Київщини, працювали нацгвардійці, рятувальники ДСНС.