В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото: Вадим Гутцайт

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Вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні почали щеплювати олімпійців та паралімпійців, які візьмуть участь у цьогорічних Іграх в Токіо.

Першим китайською вакциною SinoVac було щеплено олімпійця Олександра Петріва, повідомляє видання «Громадське».

На вакцинацію нас запрошували добровільно, але я вирішив, що треба робити щеплення, щоб не наражати своїх колег на небезпеку під час змагань, — розповів Петрів журналістам.

Зазначається, що вакцинація спортсменів відбувається у приміщенні медичного центру спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України. Сьогодні, 15 квітня, заплановано вакцинувати 31 спортсмена:

17 олімпійців і тренерів із Федерації стрільби України;

14 паралімпійців — чоловічу збірну з голболу та спортсменів із академічного веслування.

Міністерство спорту отримало від МОЗ 1,5 тис. вакцин від коронавірусу. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр спорту Вадим Гутцайт.

За його словами, на зустрічах з представниками федерацій було досягнуто консенсусу, що щеплення потрібне.

Міністр зазначає, що в директивних документах МОК та під час консультацій з національними олімпійськими комітетами країн-учасниць наголошувалося, що вакцинація не буде обов’язковою умовою для участі в Іграх.

Однак, ми повинні розуміти, що це, в першу чергу — безпека та повага до всіх оточуючих, щоб захистити не тільки учасників, але й сам японський народ, — наголосив він.

Також в Україні планують вакцинувати працівників освіти, залучених до проведення ЗНО у 2021 році, за їхнім бажанням. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

Освітян щеплюватимуть вакциною CoronaVac.

Нагадаємо, в Черкаській області за п’ять днів не було зроблено жодного щеплення від коронавірусу.