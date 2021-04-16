Коронавирус. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине продолжает бушевать. Количество госпитализаций неуклонно растет, как и количество новых случаев. Так, за минувшие сутки, 15 апреля, вирус был обнаружен у 17 тыс. 479 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 921 тыс. 244 человека. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 12 тыс. 54 человека, а в целом уже выздоровели 1 млн 456 тыс. 820 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Миздрава.

Умерли от болезни 438 человек. Общее число жертв составляет 39 тыс. 96 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 тыс. 609 больных), Харьковской (1 тыс. 377 заражений), Львовской (1 тыс. 365 инфицированных), Днепропетровской (1 тыс. 332 заболевших) областях.

Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

г. Киев — 1 тыс. 609 случаев / 1 тыс. 770 прививок;

Винницкая область — 404 случая / 225 прививок;

Волынская область — 426 случаев / 688 прививок;

Днепропетровская область — 1 тыс. 332 случая / 385 прививок;

Донецкая область — 686 случаев / 460 прививок;

Житомирская область — 530 случаев / 678 ​​прививок;

Закарпатская — 162 случая / 420 прививок;

Запорожская область — 787 случаев / 558 прививок;

Ивано-Франковская область — 150 случаев / 497 прививок;

Киевская область — 926 случаев / 97 прививок;

Кировоградская область — 182 случая / 300 прививок;

Луганская область — 290 случаев / 200 прививок;

Львовская область — 1 тыс. 365 случаев / 2650 прививок;

Николаевская область — 400 случаев / 237 прививок;

Одесская область — 1 тыс. 315 случаев / 893 прививки;

Полтавская область — 688 случаев / 352 прививки;

Ровенская область — 554 случая / 470 прививок;

Сумская область — 723 случая / 250 прививок;

Тернопольская область — 460 случаев / 487 прививок;

Харьковская область — 1 тыс. 377 случаев / 230 прививок;

Херсонская область — 316 случаев / 280 прививок;

Хмельницкая область — 892 случая / 680 прививок;

Черкасская область — 953 случая / 165 прививок;

Черновицкая область — 276 случаев / 310 прививок;

Черниговская область — 676 случаев / 238 прививок.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина Pfizer поступит в Украину 16 апреля — первую партию препаратов иммунопрофилактики от коронавируса производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech в рамках программы Всемирной организации здравоохранения COVAX Украина получит уже в пятницу.