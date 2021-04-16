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Коронавирус. Фото: Facebook

Коронавирус убил почти полтысячи украинцев за сутки (ИНФОГРАФИКА)

16 апр 2021, 09:07
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Коронавирус в Украине продолжает бушевать. Количество госпитализаций неуклонно растет, как и количество новых случаев. Так, за минувшие сутки, 15 апреля, вирус был обнаружен у 17 тыс. 479 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 921 тыс. 244 человека. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 12 тыс. 54 человека, а в целом уже выздоровели 1 млн 456 тыс. 820 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Миздрава.

Умерли от болезни 438 человек. Общее число жертв составляет 39 тыс. 96 человек.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 тыс. 609 больных), Харьковской (1 тыс. 377 заражений), Львовской (1 тыс. 365 инфицированных), Днепропетровской (1 тыс. 332 заболевших) областях.


Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОДинамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

  • г. Киев — 1 тыс. 609 случаев / 1 тыс. 770 прививок;
  • Винницкая область — 404 случая / 225 прививок;
  • Волынская область — 426 случаев / 688 прививок;
  • Днепропетровская область — 1 тыс. 332 случая / 385 прививок;
  • Донецкая область — 686 случаев / 460 прививок;
  • Житомирская область — 530 случаев / 678 ​​прививок;
  • Закарпатская — 162 случая / 420 прививок;
  • Запорожская область — 787 случаев / 558 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 150 случаев / 497 прививок;
  • Киевская область — 926 случаев / 97 прививок;
  • Кировоградская область — 182 случая / 300 прививок;
  • Луганская область — 290 случаев / 200 прививок;
  • Львовская область — 1 тыс. 365 случаев / 2650 прививок;
  • Николаевская область — 400 случаев / 237 прививок;
  • Одесская область — 1 тыс. 315 случаев / 893 прививки;
  • Полтавская область — 688 случаев / 352 прививки;
  • Ровенская область — 554 случая / 470 прививок;
  • Сумская область — 723 случая / 250 прививок;
  • Тернопольская область — 460 случаев / 487 прививок;
  • Харьковская область — 1 тыс. 377 случаев / 230 прививок;
  • Херсонская область — 316 случаев / 280 прививок;
  • Хмельницкая область — 892 случая / 680 прививок;
  • Черкасская область — 953 случая / 165 прививок;
  • Черновицкая область — 276 случаев / 310 прививок;
  • Черниговская область — 676 случаев / 238 прививок.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина Pfizer поступит в Украину 16 апреля — первую партию препаратов иммунопрофилактики от коронавируса производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech в рамках программы Всемирной организации здравоохранения COVAX Украина получит уже в пятницу.

Источник: Ракурс


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