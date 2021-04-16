Секс с детьми запретили во Франции

Насилие. Фото: Istock

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Ракурс

Секс с детьми во Франции отныне будет наказіваться тюремным заключением на срок до 20 лет. До этого в стране не существовало возрастного ограничения согласия на секс.

В четверг, 15 апреля, французский парламент принял закон, который квалифицирует секс с ребенком в возрасте до 15 лет как изнасилование. Об этом сообщает Reuters.

Отныне во Франции ни один взрослый не сможет потребовать согласия от ребенка в возрасте до 15 лет. Секс с ребенком, не достигшим этого возраста, будет караться тюремным заключением — сроком до 20 лет.

Это исторический закон для наших детей и нашего общества. Ни один взрослый агрессор не сможет требовать согласия несовершеннолетнего, моложе 15 лет, — сказал министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти в обращении на Национальном собрании.

Этим законом страна привела свой уголовный кодекс в соответствие со многими другими западными странами. Хотя во Франции возраст согласия составлял 15 лет, чтобы добиться наказания для педофилов за изнасилование, от прокуроров требовалось доказать, что половой контакт взрослого с ребенком не был добровольным. Законодательство также рассматривает кровосмесительные половые отношения с несовершеннолетними до 18 лет как изнасилование.

Некоторые законодатели выражали опасения по поводу того, что возраст согласия, ниже которого секс автоматически считается изнасилованием, может криминализировать сексуальные отношения с согласия между несовершеннолетним и лицом, лишь на несколько лет старше. Следовательно, поправка «Ромео и Джульетта» позволяет сексуальные отношения между несовершеннолетним и лицом до пяти лет старше. Пункт не применяется в случае сексуального насилия.

Напомним, ранее мы сообщали, что секс без согласия считать отныне изнасилованием и в Дании. Во многих странах Европы секс без согласия официально признается актом насилия. Считается, что каждая третья женщина в Европе становилась жертвой насилия. 17 декабря Дания стала 12-й страной в Европе, принявшей поправки к закону, согласно которому секс без взаимного согласия является изнасилованием.