Секс із дітьми заборонили у Франції

Насилля. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n153338-seks-iz-ditmy-zaboronyly-u-franciyi.html

Ракурс

Секс із дітьми у Франції відтепер каратиметься тюремним ув’язнення на строк до 20 років. До цього в країні не існувало вікового обмеження згоди на секс.

У четвер, 15 квітня, французький парламент ухвалив закон, який кваліфікує секс із дитиною у віці до 15 років як зґвалтування. Про це повідомляє Reuters.

Відтепер у Франції жоден дорослий не зможе зажадати згоди дитини віком до 15 років. Секс із дитиною, що не досягла цього віку, каратиметься тюремним ув’язненням — терміном до 20 років.

Це історичний закон для наших дітей і нашого суспільства. Жоден дорослий агресор не зможе вимагати згоди неповнолітнього, молодшого за 15 років, — сказав міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті у зверненні до Національних зборів.

Цим законом країна привела свій кримінальний кодекс у відповідність із багатьма іншими західними країнами. Хоча раніше у Франції вік згоди становив 15 років, щоби домогтися засудження педофілів за зґвалтування, від прокурорів вимагалося довести, що статевий контакт дорослого з дитиною не був добровільним. Законодавство також розглядає кровозмішувальні статеві стосунки з неповнолітніми до 18 років як зґвалтування.

Деякі законодавці висловлювали побоювання з приводу того, що вік згоди, нижче якого секс автоматично вважається зґвалтуванням, може криміналізувати сексуальні відносини зі згоди між неповнолітнім і особою, лише на кілька років старшою. Відтак, поправка «Ромео і Джульєтта» дозволяє сексуальні відносини між неповнолітнім і особою до п’яти років старшою. Пункт не застосовується в разі сексуального насильства.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що секс без згоди вважатимуть відтепер зґвалтуванням і в Данії. У багатьох країнах Європи секс без згоди офіційно визнається актом насильства. Вважається, що кожна третя жінка в Європі ставала жертвою насильства. 17 грудня Данія стала 12-ю країною в Європі, яка прийняла поправки в закон, згідно з яким секс без взаємної згоди є зґвалтуванням.