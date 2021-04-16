Байден. Фото: Белый дом

https://racurs.ua/n153337-deeskalaciya-sankcii-i-vstrecha-s-putinym-o-chem-govoril-bayden-v-obraschenii-video.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, посвятил брифинг агрессивным действиям Российской Федерации и рассказал о своем отношении к эскалации конфликта на востоке Украины. Также он дал оценку увеличению присутствия россиян на украинских границах.

Он заявил, что полностью поддерживает суверенитет Украины и считает, что сейчас настало время для деэскалации конфликта между Россией и Украиной. Об этом он заявил во время обращения.

Я полностью поддерживаю суверенитет и территориальную целостность Украины, и сейчас настало время для деэскалации, пути вперед с помощью дипломатического процесса. США и Украина конструктивно двигаются по этому пути. И я хочу сказать, что в интересах США — сотрудничать с Россией, мы будем продолжать это. Но, если Россия будет пытаться навредить интересам США, мы ответим на это — это касается наших народов и наших союзников, — сказал Байден.

Также президент США подчеркнул, что США не позволят вмешиваться другим странам в свои внутренние дела, а те, кто прибегнет к таким действиям — будут наказаны. Байден охарактеризовал введенные санкции против РФ как взвешенный ответ на враждебные действия Кремля. Кроме этого, Байден заявил, что США рассмотрят санкции против «Северного потока — 2», но это сложный вопрос, поскольку он касается также союзников США в Европе.

По словам Байдена, во время телефонного звонка ранее на этой неделе он ясно дал понять президенту России Владимиру Путину, что «США могли бы пойти дальше», но добавил, что Вашингтон не собирается начинать цикл эскалации и конфликта с Россией, а стремится к миру. Предложенный президентом США саммит с Путиным, который может состояться этим летом в Европе, станет возможностью начать диалог между государствами. В то же время отмечается, что Путин еще не ответил на приглашение, но, по словам Байдена, «наши команды обсуждают эту возможность прямо сейчас».

Напомним, ранее мы сообщали, что Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в сфере нацбезопасности из-за действий России. В тексте указа Байден отмечает, что определенные действия России представляют собой «чрезвычайную угрозу» для нацбезопасности, экономики и внешней политики США.