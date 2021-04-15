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16 апреля отмечают Всемирный день голоса. Фото: uatv.ua

16 апреля отмечают Никитин день и Всемирный день голоса

15 апр 2021, 22:53
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16 апреля в Украине — Никитин день. Этот праздник очень древний и зародился на Руси в период двоеверия. Иногда этот день называют половодьем, днем Водяного, именинами Водяного или Никитой Половодьем.

В этот день в Киевской Руси почитали пробуждение от зимней спячки Водяного, русалок и всей водной живности. Поэтому люди старались всячески его задобрить, чтобы летом он не рвал рыбацкие сети и не топил лодки.

Народные приметы на 16 апреля:

  • Дождливый день предвещает холодную и ненастную весну.
  • Продолжительный раскат грома этого дня — ждите непогоды на несколько дней вперед.
  • Если дует северный ветер, то вскоре пойдет дождь.

16 апреля в мире отмечают Всемирный день голоса, а инициатива этого праздника появилась в 1999 году. Праздничные мероприятия включают акции по распространению знаний о здоровье и феномене голоса, чтобы научиться правильно заботиться о нем.

Также 16 апреля отмечают Всемирный день борьбы с детским рабством, Национальный праздник Королевства Дании, День осведомленности о стрессе, День пижамы на работе и Национальный день щекотки в США.


16 апреля в истории:

  • 1178 год до н. э. — полное солнечное затмение. В этот же день по подсчетам ученых Одиссей вернулся на Итаку после 20-летнего похода с Троянской войны.
  • 1346 год — Стефан Душан провозгласил основание Сербской империи.
  • 1632 год — основана Киево-Могилянская академия.
  • 1705 год — английская королева Анна посвятила Исаака Ньютона в рыцари.
  • 1912 год — англичанка Гарриет Квимби стала первой женщиной, перелетевшей Ла-Манш самолетом.
  • 1995 год — начал действовать телефонный международный код «380», который Украина первой получила среди стран бывшего СССР.

Напомним, 14 апреля Кабинет министров согласовал указ президента Владимира Зеленского о введении в Украине нового профессионального праздника — Дня Государственной службы специальной связи и защиты информации. Этот праздник ежегодно будут отмечать 25 мая.

Источник: Ракурс


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