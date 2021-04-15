16 апреля отмечают Всемирный день голоса. Фото: uatv.ua

https://racurs.ua/n153336-16-aprelya-otmechaut-nikitin-den-i-vsemirnyy-den-golosa.html

Ракурс

16 апреля в Украине — Никитин день. Этот праздник очень древний и зародился на Руси в период двоеверия. Иногда этот день называют половодьем, днем Водяного, именинами Водяного или Никитой Половодьем.

В этот день в Киевской Руси почитали пробуждение от зимней спячки Водяного, русалок и всей водной живности. Поэтому люди старались всячески его задобрить, чтобы летом он не рвал рыбацкие сети и не топил лодки.

Народные приметы на 16 апреля:

Дождливый день предвещает холодную и ненастную весну.

Продолжительный раскат грома этого дня — ждите непогоды на несколько дней вперед.

Если дует северный ветер, то вскоре пойдет дождь.

16 апреля в мире отмечают Всемирный день голоса, а инициатива этого праздника появилась в 1999 году. Праздничные мероприятия включают акции по распространению знаний о здоровье и феномене голоса, чтобы научиться правильно заботиться о нем.

Также 16 апреля отмечают Всемирный день борьбы с детским рабством, Национальный праздник Королевства Дании, День осведомленности о стрессе, День пижамы на работе и Национальный день щекотки в США.

16 апреля в истории:

1178 год до н. э. — полное солнечное затмение. В этот же день по подсчетам ученых Одиссей вернулся на Итаку после 20-летнего похода с Троянской войны.

1346 год — Стефан Душан провозгласил основание Сербской империи.

1632 год — основана Киево-Могилянская академия.

1705 год — английская королева Анна посвятила Исаака Ньютона в рыцари.

1912 год — англичанка Гарриет Квимби стала первой женщиной, перелетевшей Ла-Манш самолетом.

1995 год — начал действовать телефонный международный код «380», который Украина первой получила среди стран бывшего СССР.

Напомним, 14 апреля Кабинет министров согласовал указ президента Владимира Зеленского о введении в Украине нового профессионального праздника — Дня Государственной службы специальной связи и защиты информации. Этот праздник ежегодно будут отмечать 25 мая.