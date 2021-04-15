16 квітня відзначають Всесвітній день голосу. Фото: uatv.ua

https://racurs.ua/ua/n153336-16-kvitnya-vidznachaut-mykytyn-den-ta-vsesvitniy-den-golosu.html

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16 квітня в Україні — Микитин день. Це свято дуже стародавнє й зародилося на Русі в період двовір’я. Іноді цей день називають водопіллям, днем Водяного, іменинами Водяного або Микитою Водопіллям.

Цього дня в Київській Русі шанували пробудження від зимової сплячки Водяного, русалок та всієї водної живності. Тому люди намагалися всіляко його задобрити, щоб влітку він не рвав рибальські сіті і не топив човна.

Народні прикмети на 16 квітня:

Дощовий день передвіщає холодну і неприємну весну.

Тривалий гуркіт грому цього дня — чекайте негоди на декілька днів вперед.

Якщо дме північний вітер, то невдовзі піде дощ.

16 квітня у світі відзначають Всесвітній день голосу, а ініціатива цього свята з’явилася в 1999 році. Святкові заходи включають акції по поширенню знань про здоров’я і феномен голосу, щоб навчитися правильно піклуватися про нього.

Також 16 квітня відзначають Всесвітній день боротьби з дитячим рабством, Національне свято Королівства Данії, День обізнаності про стрес, День піжами на роботі та Національний день лоскоту в США.

16 квітня в історії:

1178 рік до н. е. — повне сонячне затемнення. В цей же день, за підрахунками вчених, Одіссей повернувся на Ітаку після 20-річного походу з Троянської війни.

1346 рік — Стефан Душан проголосив заснування Сербської імперії.

1632 рік — засновано Києво-Могилянську академію.

1705 рік — англійська королева Анна посвятила Ісаака Ньютона у лицарі.

1912 рік — англійка Гаррієт Квімбі стала першою жінкою, що перелетіла Ла-Манш літаком.

1995 рік — почав діяти телефонний міжнародний код «380», який Україна першою отримала серед країн колишнього СРСР.

Нагадаємо, 14 квітня Кабінет міністрів погодив указ президента Володимира Зеленського про запровадження в Україні нового професійного свята — Дня Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Це свято щороку відзначатимуть 25 травня.