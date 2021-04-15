Українські катери під час бойового чергування. ВМС ЗС України

https://racurs.ua/ua/n153335-fsb-rosiyi-provokuvala-ukrayinski-boyovi-katery-v-azovskomu-mori.html

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Провокації проти катерів Військово-морських сил Збройних сил України влаштували росіяни.

У ніч на 15 квітня в Азовському морі катери Федеральної служби безпеки Російської Федерації провокували катерну групу українського флоту, яка перебувала на бойовому чергуванні. Про це 15 квітня повідомила прес-служба ВМС ЗСУ.

У флоті наголосили, що росіяни спробували зашкодити законним діям українських катерів. Командування повідомило, що українські катери продовжили виконувати завдання, незважаючи на провокації ФСБ.

Прес-служба ВМС наголосила, що українські моряки і надалі будуть забезпечувати безпеку України з морського напрямку, у тому числі в Азовському морі. Флот України при цьому керуватиметься виключно нормами Міжнародного морського права.

Нагадаємо, Російська Федерація заявила, що закриває Керченську протоку з 24 квітня по жовтень 2021 року під видом нібито навчань, які повинні провести біля кордонів України. У Києві вважають, що таким чином Москва намагається отримати повний військовий контроль над Азовом та «економічно вбити» Маріупольський морський порт, який живе коштом транспортування вантажів іноземними суднами.

В Міністерстві закордонних справ України наголосили, що такі дії Кремля — грубе порушення права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. У відомстві наголосили, що Росія не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі.