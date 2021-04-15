МЗС прокоментувало перекриття Росією Керченської протоки. Фото: stopcor.org

https://racurs.ua/ua/n153327-porushennya-konvenciyi-oon-z-morskogo-prava-mzs-pro-perekryttya-rosiieu-kerchenskoyi-protoky.html

Ракурс

Перекриття Керченської протоки з боку Російської Федерації прокоментували в МЗС України.

Закриття до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн — це чергова спроба порушити норми і принципи міжнародного права узурпувати суверенні права України як прибережної держави, бо Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря. Про це 15 квітня повідомили в МЗС України.

Також цей крок є грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. Відповідно до Конвенції, Російська Федерація не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі, — зазначили в дипломатичному відомстві.

В МЗС наголосили, що на перекиданні військ до кордонів України Москва не зупинилася, а посилила ескалацію на морі й закрила Керченську протоку попри відсутність правових підстав.

Українські дипломати висловили рішучий протест через рішення Кремля блокувати Керченську протоку. Міністерство вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття окремих акваторій Чорного моря.

Закликаємо міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою скасування рішення про закриття акваторії та припинення ескалації у Азово-Чорноморському регіоні, — йдеться в заяві.

Нагадаємо, Росія намагається отримати повний військовий контроль над Азовом та «економічно вбити» Маріупольський морський порт, який живе коштом транспортування вантажів іноземними суднами. Керченську протоку закривають з 24 квітня по жовтень 2021 року під видом нібито навчань, які запланувала Росія біля українських кордонів.