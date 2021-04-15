Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії

Джо Байден, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n153325-bayden-ogolosyv-rejym-nadzvychaynoyi-sytuaciyi-cherez-diyi-rosiyi.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, оголосив режим надзвичайної ситуації в сфері нацбезпеки через дії Росії.

Про це йдеться у відповідному указі Байдена, текст якого опублікований на сайті Білого дому.

У тексті указу Байден зазначає, що певні дії Росії являють собою «надзвичайну загрозу» для нацбезпеки, економіки та зовнішньої політики США.

Зокрема, згадуються такі дії російської влади:

втручання у вибори;

кіберзлочини;

сприяння та використання корупції для впливу на уряди іноземних держав;

екстериторіальне переслідування дисидентів та журналістів;

підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США;

порушення усталених принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав.

Режим надзвичайної ситуації в сфері національної безпеки є підставою для запровадження санкцій.

Нагадаємо, США сьогодні, 15 квітня, розширили перелік запроваджених проти Росії санкцій.