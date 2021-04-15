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Ракурс
Джо Байден, фото: Gage Skidmore

Байден оголосив режим надзвичайної ситуації через дії Росії

15 кві 2021, 17:45
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Джо Байден, президент США, оголосив режим надзвичайної ситуації в сфері нацбезпеки через дії Росії.

Про це йдеться у відповідному указі Байдена, текст якого опублікований на сайті Білого дому.

У тексті указу Байден зазначає, що певні дії Росії являють собою «надзвичайну загрозу» для нацбезпеки, економіки та зовнішньої політики США.

Зокрема, згадуються такі дії російської влади:


  • втручання у вибори;
  • кіберзлочини;
  • сприяння та використання корупції для впливу на уряди іноземних держав;
  • екстериторіальне переслідування дисидентів та журналістів;
  • підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США;
  • порушення усталених принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав.

Режим надзвичайної ситуації в сфері національної безпеки є підставою для запровадження санкцій.

Нагадаємо, США сьогодні, 15 квітня, розширили перелік запроваджених проти Росії санкцій.

Джерело: Ракурс


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