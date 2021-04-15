Автовласникам не надсилатимуть постанову про порушення ПДР. Фото:

https://racurs.ua/ua/n153324-avtovlasnykam-ne-nadsylatymut-postanovu-pro-porushennya-pdr-pershe-chytannya-zakonu.html

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Верховна Рада 15 квітня ухвалила за основу законопроект № 5058 «Про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов».

Зараз на українських автодорогах діє автоматичний режим притягнення до відповідальності, а запис окремих видів правопорушень проводиться камерами фотофіксації. Ці комплекси фіксують порушення правил зупинки, стоянки та паркування «в ручному режимі» поліцейськими або інспекторами з паркування. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив народний депутат Павло Фролов, трансляція засідання проводилася в YouTube.

За його словами, зараз для порушників, які сплачують штраф у перші 10 днів, діє 50% скидка. Тому абсолютна більшість автолюбителів у перші дні після порушення виконують винесені постанови та оплачують штрафи в особистому кабінеті водія ГСЦ МВС.

Однак Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає, що оригінал постанови про притягнення до адміністративної відповідальності незалежно від погашення штрафу обов’язково надсилається на поштову адресу власника або належного користувача (водія) транспортного засобу. Таким чином після оплати штрафу водії через деякий час отримують цю саму постанову знову. При цьому в постанові не зазначається про те, що штраф по ній вже оплачений, а тому деякі водії оплачують штраф ще раз.

Автори законопроекту пропонують скасувати необхідність надсилання на поштову адресу порушника виконаних постанов про адмінправопорушення, за якими вже сплачений штраф.

Нагадаємо, з 17 березня в Україні зріс розмір штрафу за водіння автомобіля в нетверезому стані. Також збільшився строк притягнення до адміністративної відповідальності за п’яне водіння — один рік.