Україна знову поновила імпорт електроенергії з Росії

https://racurs.ua/ua/n153323-ukrayina-znovu-kupuie-v-rosiyi-elektroenergiu-nardep.html

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Україна сьогодні, 15 квітня, поновила прямі закупівлі електроенергії в російського державного монополіста «ІнтерРАО».

Народний депутат з фракції «Слуга народу» Людмила Буймістер повідомила про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Знущальна формула від НКРЕКП: чим більше на кордонах військ країни-агресора — тим більше ми імпортуємо від них струму, — наголошує Буймістер.

За словами депутата, черговий платіж за електроенергію російській держкомпанії Україна відправила сьогодні вранці.

Інакше як диверсія це назвати не можна, — переконана Буймістер.

Буймістер зазначила, що в порядок денний сьогоднішнього позачергового засідання Верховної Ради нарешті включене питання заборони імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

На жаль, заплачених агресору 1 млрд гривень вже не повернути, але цей закон хоча б вже не дозволить посадовцям НКРЕКП — лобістам імпорту — ховати голову в пісок, відхрещуватись від прямої участі у фінансуванні збройної агресії Путіна, — резюмує депутат.



Нагадаємо, наприкінці січна голова НКРЕКП Валерій Тарасюк озвучив причини поновлення експорту електроенергії з Росії.