Санкції Байдена проти РФ прокоментував Порошенко. Фото:

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Петро Порошенко, екс-президент України та чинний народний депутат, прокоментував запроваджені Сполученими Штатами Америки нові санкції проти Росії.

Лідер «Європейської солідарності» упевнений, що нові антиросійські санкції не лише повинні зупинити провокації ЗС Росії на кордоні України, але й допомогти Україні відновити суверенітет та територіальну цілісність. Про це 15 квітня повідомив Порошенко на власному Telegram-каналі.

Байден у дії! Щиро вдячний нашим американським партнерам за важливий і вчасний вияв солідарності з Україною у протидії російській агресії, — йдеться у повідомленні.



Порошенко додав, що влада України повинна в координації з західними партнерами негайно приєднатися до американських санкцій.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 15 квітня підписав указ про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. З США вирішили вислати 10 співробітників дипломатичної місії РФ у Вашингтоні, оскільки серед російських дипломатів є представники спецслужб. Також запроваджуються санкції проти 16 організацій та 16 фізичних осіб з РФ, яких США вважають причетними до втручання в американські вибори.