Байден запровадив нові санкції проти Росії

Джо Байден, фото: «Российская газета»

https://racurs.ua/ua/n153310-bayden-zaprovadyv-novi-sankciyi-proty-rosiyi.html

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Джо Байден, президент США, сьогодні, 15 квітня, підписав указ про запровадження нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

В межах нових санкцій, зокрема, з США висилають 10 співробітників дипломатичної місії РФ у Вашингтоні. У Біло домі вважають, що серед російських дипломатів є представники спецслужб.

Також американським компанія забороняється напряму купувати російські боргові зобов’язання, випущені Центробанком, Фондом національного добробуту чи Міністерством фінансів Росії, випущені після 14 червня 2021 року. Також цим установам заборонено надавати позики в рублях або в іншій валюті.

Ця директива дає уряду США право розширювати санкції щодо суверенного боргу Росії в разі необхідності, — зазначається в повідомленні.

Крім того, запроваджуються санкції проти 16 організацій та 16 фізичних осіб з РФ, яких США вважають причетними до втручання в американські вибори.

У повідомленні Держдепу наголошується, що США вважають Росію причетною до нещодавньої масштабної кібератаки, здійсненої через використання вразливостей у програмному забезпеченні для бізнесу, створеному компанією SolarWinds.

У зв’язку з цим під санкції також потрапляють шість російських технологічних компаній.

Ми продовжуватимемо притягати Росію до відповідальності за її зловмисну кібер-діяльність, таку як інцидент із SolarWinds, використовуючи всю наявну політику та повноваження, — наголошують в адміністрації президента США.



Варто додати, що в Кремлі раніше заявляли, що нещодавно запропонована Байденом на тлі загострення ситуації довкола України зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, може не відбутися в разі запровадження нових санкцій.

Нагадаємо, курс рубля нещодавно обвалився після появи у ЗМІ новин про можливість запровадження нових санкцій США.