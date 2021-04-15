Гроші подорожчали — Нацбанк відповів на зростання інфляції

https://racurs.ua/ua/n153309-groshi-podorojchaly-nacbank-vidpoviv-na-istotne-zrostannya-inflyaciyi.html

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Інфляційні процеси в Україні прискорилися, тому Нацбанк вирішив зробити кредити дорожчими. Регулятор 15 квітня підвищив облікову ставку на 1% — до 7,5%.

Такий крок здійснили з огляду на баланс ризиків та посилення «фундаментального інфляційного тиску впродовж останніх місяців».

Правління Національного банку нагадало, що 7,5% — це прогнозний показник облікової ставки до кінця року. Дорогі гроші — це відповідь НБУ на поточну інфляційну динаміку, регулятор сподівається, що цього має бути достатньо, аби приборкати інфляцію до 5% у першому півріччі 2022 року.

Якщо ситуація вийде з-під контролю, а інфляційні очікування погіршаться, то від НБУ можна очікувати подальшого посилення монетарної політики і продовження підвищення облікової ставки.

У першому кварталі 2021 року інфляція вийшла за межі цільового діапазону 5% ± 1% (за підсумками березня зростання споживчих цін у річному вимірі прискорилося до 8,5%, а базова інфляція — до 5,9%).

Динаміка показників перевищила прогноз Національного банку України. В НБУ зауважили, що відхилення більш суттєвіше, ніж прогнозували, утім, воно викликане переважно тимчасовими факторами.

Йдеться про зростання світових цін на продовольство та енергоносії і зростання споживчого попиту за рахунок підвищення зарплат.