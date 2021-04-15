Деньги подорожали — Нацбанк ответил на существенный рост инфляции, фото — Тверезий погляд

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Инфляционные процессы в Украине ускорились, поэтому Нацбанк решил сделать кредиты более дорогими. Регулятор 15 апреля повысил учетную ставку на 1% — до 7,5%.

Такой шаг совершили учитывая баланс рисков и усиление «фундаментального инфляционного давления в течение последних месяцев».

Правление Национального банка напомнило, что 7,5% — это прогнозный показатель учетной ставки до конца года. Дорогие деньги — это ответ НБУ на текущую инфляционную динамику, регулятор надеется, что такого решения должно быть достаточно, чтобы обуздать инфляцию до 5% в первом полугодии 2022 года.

Если ситуация выйдет из-под контроля, а инфляционные ожидания ухудшатся, то от НБУ можно ожидать дальнейшего ужесточения монетарной политики и продолжение повышения учетной ставки.

В первом квартале 2021 года инфляция вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1% (по итогам марта рост потребительских цен в годовом измерении ускорился до 8,5%, а базовая инфляция — до 5,9%).

Динамика показателей превысила прогноз Национального банка Украины. В НБУ отметили, что отклонение более существенное, чем прогнозировали, впрочем, оно вызвано преимущественно временными факторами.

Речь идет о росте мировых цен на продовольствие и энергоносители, а также росте потребительского спроса за счет повышения зарплат.